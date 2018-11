Techniplas stellt Konzeptfahrzeug mit seinen generativen und additiven Fertigungstechnologien auf der Formnext 2018 vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Techniplas(https://www.techniplas.com/), ein weltweit führendes Design- undFertigungsunternehmen von Produkten und Dienstleitungen für dieAutomobilbranche, gab heute seine Pläne bekannt, ein Konzeptfahrzeugmit seinen wachsenden Fähigkeiten und Dienstleistungen in denBereichen generatives Produktdesign und additive Fertigung auf derFormnext 2018 vorzustellen. Besucher sind herzlich zum Stand B01 inHalle 3 auf der Messe Frankfurt eingeladen, um sich darüber zuinformieren, wie das Unternehmen sein neustes Design für additiveFertigungsmöglichkeiten integriert und der Automobilbranche soLeichtbaulösungen und intelligente Konnektivität bietet.Unterstützendes Bildmaterial finden Sie hier."Wir freuen uns, auf der Formnext ein Konzeptfahrzeug mit unserenneusten Smart-Lösungen und Leichtbauoptionen vorzustellen", erklärteGeorge Votis, Gründer und Vorstandvorsitzender von Techniplas. "Inden letzten 18 Monaten haben wir bedeutende generativeOn-Board-Designs und additive Fertigungsmöglichkeiten entwickelt. Wirsind innovative Partnerschaften eingegangen, um die Zukunft unseresUnternehmens zu sichern und unseren Beitrag zu Fortschritten in derMobilität zu leisten", fuhr Votis fort.Das Konzeptfahrzeug zeigt die wachsenden Fähigkeiten dergeschützten E-Fertigungsplattform TechniplasPrime (https://www.youtube.com/watch?v=81KGtbRffyM&t=12s)des Unternehmens. Die Plattform wurde auf der CES 2018 enthüllt undnutzt die technischen Kernkompetenzen und Fertigungsmöglichkeiten vonTechniplas in Zusammenarbeit mit seinen zahlreichen qualifiziertenFertigungspartnern. Dank der Nutzung neuer additiver und generativerTechnologien von Nexa3D (http://www.nexa3d.com/) ,NXT Factory (http://www.nxtfactory.com/) undParaMatters (http://www.paramatters.com/) kann dieE-Plattform weltweit Aufträge erfüllen. Techniplas Prime ist dererste Onlineanbieter von Leichtbaulösungen, additivenFertigungsoptionen mit umgehenden Preisangeboten und lokalisierterSerienfertigung für die Automobilbranche.Das Konzeptfahrzeug wurde von Techniplas Digital, derGeschäftseinheit für digitale Transformation des Unternehmens mitSitz in Kalifornien, entwickelt und zeigt mehrere fortschrittlicheFähigkeiten. Darunter eine Längslenkeraufhängung mit einer stolzenGewichtsreduzierung von 48 Prozent, mehrere futuristischeFelgen-Designs und ein Rücksitz, der veranschaulicht, wie effektivesDesign für additive Fertigung maßgeblich Bauzeit, Teileanzahl,Materialnutzung und Gesamtkosten ohne Leistungseinbußen reduzierenkann. Des Weiteren präsentiert das Unternehmen das erste kognitivbeleuchtete Schiebedach seiner Art, das programmiert werden kann undbeweist, wie rein funktionale PKW-Teile zu einerMensch-Maschine-Schnittstelle werden.Techniplas wird zusammen mit XponentialWorks(http://www.xponentialworks.com/) und seinen Partnern desoffenen Innovationsprogramms, darunter Nexa3D, NXT Factory undParaMatters, vertreten sein. Techniplas zeigt gemeinsam mit seinenPartnern die vereinte Leistung von generativen und additivenFertigungstechnologien für skalierbare Fertigung vonMobilitätslösungen von morgen.Informationen zu TechniplasTechniplas ist ein führendes globales Unternehmen für Design undFertigung von technischen Produkten und Dienstleistungen, die dieZukunft der Mobilität mitprägen. Unsere weltweit 2.000 Mitarbeitersetzen sich mit voller Kraft für eine vernetzte Welt ein. Wir nutzenunsere datenbasierten kognitiven Technologien immer mehr in allenunseren Bereichen für eine personalisierte, leistungsstarke undnachhaltige Mobilität. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.techniplas.com (http://www.techniplas.com/).Pressekontakt:Medienkontakt Alyssa HoytAlyssa@xponentialworks.com+1 310 691 0788Original-Content von: Techniplas, übermittelt durch news aktuell