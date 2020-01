Techniker Krankenkasse übernimmt ab sofort MammaPrint®-Tests für Brustkrebspatientinnen in Deutschland

Irvine, Kalifornien und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Agendia Inc., weltweitführend in Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gibt den Abschluss einesSelektivvertrags zwischen der Techniker Krankenkasse und dem BundesverbandDeutscher Pathologen e.V. bekannt. Dies bedeutet, dass die TechnikerKrankenkasse ab sofort Genexpressionstests für ihre Brustkrebspatientinnenübernimmt. Wichtig ist dabei, dass unter dem Vertrag nur Diagnostiktests mitCE-Zeichen zulässig sind, und MammaPrint® erfüllt dieses Kriterium.Dr. med. Burkhard Otremba von der Onkologischen Praxis in Oldenburg bestätigt:"Dies setzt ein gutes Zeichen, hilft unseren Patientinnen und unterstützt unsereArbeit."Die Diagnose Brustkrebs bedeutet für die Patientinnen häufig viele schwierigeund offene Fragen. Agendias Mission besteht darin, diese Angst für Patientinnenund Gesundheitsdienstleister durch die Bereitstellung von Genomtests fürBrustkrebs zu verringern. MammaPrint® verwendet ein Genexpressionsprofil mit 70Genen, um festzustellen, ob bei Brustkrebspatientinnen im Frühstadium einniedriges oder hohes Rückfallrisiko besteht. Die Behandlung wird in derprospektiven MINDACT-Studie validiert, an denen viele Krankenhäuser undPatientinnen in Deutschland teilgenommen haben. BluePrint®, Agendiaszusätzlicher Test, identifiziert wichtige molekulare Subtypen zur weiterenVerbesserung der Behandlungsplanung. Onkologen und Brustchirurgen nutzen diedurch MammaPrint® und BluePrint® gewonnenen Informationen zur Entwicklungmaßgeschneiderter Behandlungsstrategien für jede Brustkrebspatientin imFrühstadium.Der MammaPrint®-Test wird noch nicht für alle Brustkrebspatientinnen inDeutschland von der Versicherung getragen. Das IQWiG (Institut für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) unterzieht derzeit alleGenexpressionstests (darunter auch MammaPrint) einer Neubewertung. DieErgebnisse werden Anfang 2020 erwartet. Krankenversicherungen haben jedochbereits begonnen, die Kosten für den Test für ihre Patientinnen zu übernehmen,da sie sich davon eine erhebliche Verbesserung der Patientenversorgungversprechen.Informationen zu AgendiaAgendia ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich die Verbesserung derklinischen Ergebnisse sowie bessere Informationen für ihreBrustkrebspatientinnen im Frühstadium zum Ziel gesetzt hat. Das Unternehmenbietet zurzeit zwei im Handel erhältliche Genom-Profiltests an, die in seinemhochmodernen Werk in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien ausgeführt werden.Agendia führt außerdem ein Sequenzierungskit der nächsten Generation für denEinsatz in örtlichen Labors außerhalb der USA.MammaPrint®, die 70-Gen-Untersuchung auf das Rückfallrisiko bei Brustkrebs, istder erste derartige von der FDA (US-Arzneimittelaufsichtsbehörde) zugelasseneTest, der von prospektiven Ergebnisdaten mit Peer Review unterstützt wird undsowohl in US- als auch internationale Behandlungsrichtlinien aufgenommen wurde.Die BluePrint®-Prüfung (80 Gene) zur Erkennung des molekularen Subtypen ist einim Handel erhältlicher Test, der die zugrunde liegende Tumorbiologie auf dieUrsachen für das Tumorwachstum untersucht. Gemeinsam liefern MammaPrint® undBluePrint® ein umfassendes Genomprofil, um Ärzte bei ihren prä- undpostoperativen Behandlungsentscheidungen zu unterstützen. Durch die Entwicklungneuartiger, evidenzbasierter Genomtests möchte Agendia die sich änderndenklinischen Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen und deren Ärzten erfüllen.Die Untersuchungen von Agendia können an Stanzbiopsien oder Operationspräparatendurchgeführt werden und die Ergebnisse stehen in 5 bis 7 Tagen zur Unterstützungprä- und postoperativer Entscheidungen bereit. Ausführliche Informationen zu denAssays von Agendia sowie zu laufenden klinischen Studien finden Sie unterwww.agendia.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1044036/Agendia_MammaPrint_BluePrint_Logo.jpgPressekontakt:Corafien Kuck-BaasMSc.Agendia NV+31-20-4621500Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56470/4483350OTS: AgendiaOriginal-Content von: Agendia, übermittelt durch news aktuell