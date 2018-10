Technik- und IT-Camp an der Marinetechnikschule (FOTO)

Parow (ots) -Die Marinetechnikschule Parow beteiligt sich vom 15. bis 19.Oktober 2018 an den Cyberdays der Bundeswehr. Bis zu 50 jungeErwachsene stehen unter Strom mit Bits und Bytes, erzeugen Spannungbis die Leitung glüht und starten die Motoren.Kein Schiff sticht in See, wenn die Technik nicht läuft, dieMotoren nicht starten oder die Informations- und Datenkommunikationbrachliegt. An der Marinetechnikschule erhalten die Campteilnehmereinen Einblick in die technischen Berufsbilder der Marine.Praktisches Mitmachen ist dabei unbedingt erwünscht. Die jungenTeilnehmer rotieren durch die verschiedenen Arbeitsabläufe in derSchiffstechnik, wo sie beispielsweise einen Schiffsmotor seeklarmachen oder einen Motor warten. Des Weiteren können sie sich auf demBelastungsparcours der Marinebrandschützer ausprobieren,elektronische Verbindungen an einer Schalttafel stecken, dieFunktionsketten testen und Strom erzeugen. Zudem können sie sich imLöten und reparieren schadhafter Verbindungen üben. Nicht zuletztwerden die Teilnehmer im Alter von 17 bis 32 Jahren an die Welt desProgrammierens herangeführt. Für Abwechslung zum technischen Alltagbietet ihnen die Marinetechnikschule einen Einblick in densoldatischen Alltag. Sie lernen zum Beispiel seemännische Knoten zuknüpfen, die auch im Alltag weiterhelfen, und den militärischenZeltaufbau.Für aufkommende Fragen wird das Fachpersonal derMarinetechnikschule für alle Fragen zur Verfügung stehen. Zudemwerden Karriereberater aus dem Bereich Stralsund und Vertreter ausdem Truppenbesuchszentrum in Kiel für Fragen zur Verfügung stehen, umalle Teilnehmer über Karrierewege zu informieren.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Technik- und IT-Camp an derMarinetechnikschule" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 17. Oktober 2018. Eintreffen bis spätestens 9.30Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinetechnikschule, Pappelallee 24, 18445 KramerhofProgramm:Montag:Anreise, Begrüßung und Vorstellung der MTS Einkleidung inUniformenDienstag bis Donnerstag (vormittags):in Rotation:Seeklar machen anhand des "WOLKE-Prinzips" (Prüfung von Wasser,Öl, Luft, Kraftstoff, Elektrik) und Starten eines SchiffsmotorsAtemschutzausbildung,Testen der Belastungsstrecke mit Endlos-Leiter oderOrientierungskäfigZusammenspiel zwischen Abstandswarner und Bremsassistent einesmodernen FahrzeugesStromkreis stecken und überprüfen mittels SchalttafelAufbau und Funktion einer SolarzelleMess- und Lötübungen an einem GeneratorDienstag (nachmittags):Mittagessen im BIWAK - Gelände Zeltaufbau, Tarnen und Täuschen,Feuerstellen errichtenMittwoch (nachmittags):Blick in die Grundausbildung und Test der AusrüstungDonnerstag (nachmittags):Seemännischen Knoten für JedermannFreitag:Abgabe der Bekleidung, Rückgabe der Unterkünfte etc. AbreiseAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Dienstag, den 16. Oktober 2018, 15 Uhr beimPresse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)3831-68-2029 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle ParowTelefon: +49 (0)3831-68-2027E-Mail: markdopizastparow@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell