Technik, Design, Konnektivität: Mit dem SCALA definiert SKODA die Kompaktklasse für die Marke völlig neu (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA SCALA basiert als erstes Fahrzeug der Marke auf der MQBA0-Plattform des VW-Konzerns- Schrägheckmodell setzt nächsten großen Entwicklungsschritt derDesignsprache- SKODA typisch: viel Platz und Variabilität bei kompaktenAbmessungen- Leistungsstarke und sparsame TSI- und TDI-Turbomotoren und einErdgasaggregat (CNG)- Assistenzsysteme aus höheren Klassen sorgen für neuesSicherheitslevel in der Klasse- Neue mobile Online-Dienste von SKODA Connect erleichternVernetzung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Umwelt- Video SKODA SCALA: https://vimeo.com/296732567- Footage SKODA SCALA: https://vimeo.com/296733726Neuer Charakter, neue Technik, neuer Name: Mit dem SKODA SCALAerweitert die tschechische Marke das Angebot in der beliebtenKompaktklasse. Das komplett neu entwickelte Modell bietet hohe aktiveund passive Sicherheit, Voll-LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, vielPlatz für Gepäck und Passagiere sowie zahlreiche Simply Clever-Ideen.Fünf Motorvarianten mit einer Leistungsspanne von 66 kW (90 PS)* bis110 kW (150 PS)* stehen zur Wahl. Das fünftürige Schrägheckmodellkombiniert emotionales Design mit hoher Funktionalität undState-of-the-Art-Connectivity. Der neue SKODA SCALA überträgt dieemotionale Designsprache der Studie VISION RS, die bei der ParisMotorshow Aufsehen erregte, in ein Serienfahrzeug. Marktstart istbereits in der ersten Jahreshälfte 2019.Der SKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier sagt: "Mit dem neuenSKODA SCALA schlagen wir ein neues Kapitel in der Kompaktklasse vonSKODA auf. Er ist eine komplette Neuentwicklung, die in dieser KlasseStandards in Sachen Technologie, Sicherheit und Design setzt. DerSCALA verkörpert auf perfekte Weise SKODA typisch ,SmartUnderstatement'. Wir sind davon überzeugt, dass der SCALA die bestenChancen hat, das A-Segment für SKODA neu zu definieren."Mit dem SCALA präsentiert SKODA die neue emotionale Exterieur- undInterieurdesignsprache erstmals in Serienform. Sie hatte bereits aufdem Pariser Automobilsalon in Gestalt der VISION RS für Aufsehengesorgt. Mit dem neuen Modell macht die tschechische Traditionsmarkeauch technisch einen großen Schritt. Daher passt der Name SCALA, deraus dem Lateinischen stammt, hervorragend. Er bedeutet so viel wie,die Treppe' oder ,die Leiter'. Mit dem SCALA nimmt SKODA gleichmehrere große Entwicklungsstufen. Er verkörpert dabei perfekt denWertekanon der Marke, den der Begriff ,Smart Understatement' treffendzusammenfasst.Neue skulpturale Formen, dynamische Elemente und präzisegestaltete Details verschaffen dem Fahrzeug einen emotionalen undauthentischen Auftritt mit einer starken eigenen Identität. Den neuenSKODA SCALA kennzeichnet als erstes Modell der Marke die nächsteEntwicklungsstufe der SKODA Formensprache, die auch künftige Modelledes Automobilherstellers prägen wird. Als erstes SKODA Serienmodellin Europa trägt der neue SCALA zudem anstelle des SKODA Logos denSKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben an der Heckklappe.Trotz seiner kompakten Abmessungen liefert der SKODA SCALA für dieKompaktklasse großzügige Platzverhältnisse im Innenraum. Das neueModell misst 4.362 Millimeter in der Länge, es ist 1.793 Millimeterbreit und 1.471 Millimeter hoch. Der lange Radstand von 2.649Millimetern verleiht dem SKODA SCALA sehr gute Fahreigenschaften.Mit seinen großzügigen Innenabmessungen lässt der SKODA SCALAkeine Wünsche offen und rückt nah an den SKODA OCTAVIA. DieKniefreiheit beträgt 73 Millimeter (SKODA OCTAVIA: 73 Millimeter),die Ellbogenfreiheit auf den Rücksitzen beläuft sich auf 1.425Millimeter (SKODA OCTAVIA: 1.449 Millimeter) und die Kopffreiheit imFond liegt bei 982 Millimetern (SKODA OCTAVIA: 980 Millimeter).Markentypisch verfügt der SKODA SCALA über einen der größtenKofferräume seiner Klasse mit 467 Litern Volumen. Bei umgeklappterRückbank erhöht sich das Volumen auf 1.410 Liter.Charakteristisch sind auch die innovativen, optionalenVoll-LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten. Als erstes SKODA Modellverfügt der neue Kompakte über den dynamischen Blinker hinten. Unterdem hinteren Stoßfänger verbirgt sich ein optionales SimplyClever-Feature: eine schwenkbare Anhängerkupplung mit elektrischerEntriegelung, die über eine Taste im Kofferraum ausgeklappt werdenkann. Zudem bietet der SKODA SCALA unter anderem das SKODA typischeRegenschirmfach in der Fahrertür (mit Regenschirm) oder denEiskratzer im Tankdeckel, aber auch die auf Wunsch erhältlicheelektrische Heckklappe inklusive Tip-To-Close-Funktion.Neue Generation der klassenweit besten Online-Dienste undInfotainmentsystemePassend zum modernen Auftritt des SKODA SCALA ist auch neuesteDigitaltechnik ins Fahrzeug integriert. Das flexibel konfigurierbareoptionale Virtual Cockpit ist mit einem 10,25 Zoll großen Displayerhältlich - dem größten in der Kompaktklasse. Die Displays derInfotainmentsysteme messen in der Diagonale bis zu 9,2 Zoll -ebenfalls ein Bestwert im Fahrzeugsegment.Dank der neuen Generation mobiler Online-Dienste von SKODA Connectkönnen die Passagiere ihr Fahrzeug über das Mobiltelefon ver- undentriegeln und die Software des Infotainmentsystems oder dieNavigationskarte 'über die Luft' aktualisieren. Der Besuch einesAutohauses ist nicht notwendig. Als erstes SKODA Modell werden alleausgelieferten SKODA SCALA immer online sein. Die eingebaute eSIMstellt per LTE eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung her, sodass keine zusätzliche SIM Karte oder Tethering-Verbindung perSmartphone erforderlich sind. Serienmäßig unterstützt die eSIM dieFunktionalität des Emergency Calls und des Proaktiven Service.Fünf sparsame Motoren und optional ein verstellbares FahrwerkDer SKODA SCALA verfügt über fünf verschiedene Motorisierungen,die alle die Abgasnorm Euro 6d TEMP erfüllen. Darunter sind dreiBenziner sowie ein Diesel. Später im Laufe des Jahres 2019 kommt einTriebwerk, das auf den Betrieb mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG)ausgelegt ist. Alle Motoren sind Direkteinspritzer mitTurboaufladung. Sie sind mit Start-Stopp-Automatik undBremsenergierückgewinnung ausgestattet.Der 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS)* gibt seine Kraft über ein manuelles5 Gang Getriebe ab. Der 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS)* ist serienmäßigmit einem manuellen 6-Gang-Getriebe oder auf Wunsch mit einemautomatischen 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) bestückt.Top-Benzinmotorisierung des SKODA SCALA ist der 1,5 TSI. DerVierzylinder leistet 110 kW (150 PS)* und kommt serienmäßig mit einemmanuellen 6 Gang Getriebe, auf Wunsch ist auch ein 7-Gang-DSGerhältlich. Alle Benzinmotoren sind mit Ottopartikelfilterausgestattet.Der 1,6 TDI mit vier Zylindern mobilisiert 85 kW (115 PS)* undstemmt ein Drehmoment von 250 Nm auf die Kurbelwelle. EinSCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung sowie Dieselpartikelfiltergehören zum Serienumfang. Er erfüllt auch die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.Der sparsame Selbstzünder ist serienmäßig mit einem manuellen6-Gang-Getriebe gekoppelt, das 7 Gang-DSG ist optional erhältlich.Die umweltschonende Möglichkeit, den neuen SKODA SCALA zu fahren,bietet der 1,0 G-TEC*. Der Dreizylinder ist hauptsächlich auf denBetrieb mit Erdgas (CNG) ausgelegt, bei dem weniger CO2 undNOx-Emissionen anfallen als bei herkömmlichen Kraftstoffen. Nachdemdas getankte Erdgas aufgebraucht ist, lässt sich der Motor auch mitBenzin betreiben. Die neueste Version des CNG Triebwerkes verfügtüber 66 kW (90 PS), die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich permanuelles 6-Gang-Getriebe.Bereits das serienmäßige Fahrwerk verschafft dem neuen SKODA SCALAsehr sichere und agile Fahreigenschaften. Noch mehr individuelleMöglichkeiten und Sportlichkeit ermöglicht das optionale neue SportChassis Preset, das zwei unterschiedliche Abstimmungen bietet. DasFahrwerk ist 15 Millimeter tiefer gelegt und verfügt neben dem NormalModus über einen Sport-Modus mit einer härteren Kennlinie der überein Ventil umschaltbaren Stoßdämpfer. Das sorgt für ein sportlicheresFahrgefühl und eine intensivere Anbindung an die Fahrbahn. Gesteuertwird der Wechsel zwischen den beiden Einstellungen im Menü derFahrprofilauswahl Driving Mode Select.Zahlreiche neue Assistenzsysteme aus höheren FahrzeugklassenChristian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung,betont: "Der neue SKODA SCALA basiert auf dem flexiblen ModularenQuerbaukasten des Volkswagen Konzerns. Das ermöglicht neben derNutzung der modernsten Antriebs- und Fahrwerkskomponenten auch denZugriff auf zahlreiche neue Fahrerassistenzsysteme, die bislang nuraus höheren Fahrzeugklassen bekannt waren - erstmals oder inerweiterten Varianten. Im Zusammenspiel mit zahlreichen passivenSicherheitssystemen heben diese Assistenten den SKODA SCALA auf einsehr hohes Sicherheitslevel."Zu den im SKODA SCALA verfügbaren erweiterten Assistenten zähltder Side Assist. Dieses optionale System zeigt dem Fahrer an, wennsich von hinten Fahrzeuge nähern, die überholen wollen oder sich imtoten Winkel befinden. Während der bekannte Spurwechselassistent biszu 20 Meter Reichweite hat, kann der Side Assist Fahrzeuge bis zueiner Entfernung von 70 Metern erkennen und daher auch auf Autobahnenund Schnellstraßen effektiv vor gefährlichen Situationen warnen. Einfester Bestandteil des Side Assists ist der Ausparkassistent.Ebenfalls prädestiniert für den Einsatz bei Langstreckenfahrten aufder Autobahn bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h ist deroptional erhältliche Adaptive Abstandsassistent (ACC). Bereits zurSerienausstattung gehören der Spurhalteassistent und derFrontradarassistent. Der Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion überwacht in der Stadt per Radar den Bereichvor dem Fahrzeug und hilft so, Unfälle zu vermeiden. Eine komfortableUnterstützung beim Einparken bietet der optionale Parklenkassistent,der den SKODA SCALA automatisch in Längs- und Quer-Parklücken hinein-und auch wieder herausmanövriert.Hohe Sicherheitsstandards ohne KompromisseFür ein sichereres Fahren und bessere Sicht bei Dunkelheit undschlechten Witterungsbedingungen bietet der SKODA SCALAVoll-LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten. Für eine angenehmeAtmosphäre im Innenraum sorgt die LED-Ambientebeleuchtung.Verschiedene passive Systeme erhöhen das Sicherheitsniveauzusätzlich. Bei einem drohenden Aufprall schließt der optionaleproaktive Insassenschutz automatisch bereits frühzeitig Fenster undstrafft die Sicherheitsgurte der Vordersitze. Sollte es zu einemUnfall kommen, schützen im SKODA SCALA bis zu neun Airbags diePassagiere. Neben zwei Frontairbags für Fahrer und Beifahrer bietetdas neue Kompaktmodell auch einen Knieairbag unter dem Lenkrad.Seitenairbags vorn sowie Kopf- und Seitenairbags für beide hinterenTüren sind als Option ebenfalls erhältlich. Die Multikollisionsbremseverhindert nach einem Aufprall ein unkontrolliertes Weiterrollen desFahrzeuges. Der Emergency Call ruft automatisch Hilfe, wenn dieAirbags oder die Gurtstraffer für die Frontpassagiere ausgelöstwurden; er kann aber auch jederzeit manuell betätigt werden.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Tel. +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller
Media Relations
Tel. +49 6150 133 115
E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell