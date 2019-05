Technik, Ausstattung und Beratung - eigener Bereich für Eventdienstleistungen auf der Stage|Set|Scenery (FOTO)

Berlin (ots) -Kulturimmobilien als Veranstaltungsorte, Nachhaltigkeit bei Eventsoder Onlinevertrieb für die MICE-Branche - die Stage|Set|Scenery alsinternationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- undVeranstaltungstechnik widmet den Eventdienstleistungen in Halle 22einen eigenen Bereich: In der Event Manufaktur stehen Impulsvorträgezu einem breiten Themenspektrum auf dem Programm. Mit dabei ist BerndFritzges, Vorstandsvorsitzender des Verbands derVeranstaltungsorganisatoren (VDVO):"Ein großes Thema auf der Stage|Set|Scenery wird die Nutzung vonKulturimmobilien als Eventlocation sein", sagt Fritzges. "Hier könnender Kulturbereich und die MICE-Branche voneinander profitieren. DieStage|Set|Scenery bietet für den interdisziplinären Austausch eineideale Plattform."Der VDVO als größter Branchenverband ist in Halle 22 mit einemeigenen Stand vertreten, wo er über Trends und Innovationen derVeranstaltungsbranche informiert. Außerdem präsentieren zahlreicheAussteller ihre Produkte und Dienstleistungen - von Zeltvermietung,Fertighallen und fliegenden Bauten, über Planung und Beratung,Catering, Software und Personaldienstleistung bis hin zu Messebau undMietmöbeln."Wir kommen aus Berlin und bedienen mit unseren Mietmöbelnmittlerweile ganz Europa - daher ist die Stage|Set|Scenery für unseine Haus- und Hof-Messe", sagt Georg Winkel, Chief Executive Officerder SWOOFLE GmbH. "Wir freuen uns in diesem Jahr nicht nur darauf,unsere Kunden hier treffen zu können, sondern auch darauf, aktiv aneiner Neugestaltung des Programms mitzuwirken." Mit der EventManufaktur als Dreh- und Angelpunkt des Eventsbereiches sorgt SWOOFLEfür eine interaktive, erlebbare Abwechslung auf der Messe. DasHighlight sind vier verschiedene Bereiche mit unterschiedlichenAktivitäten, wie z.B. spannende Vorträgen oder der Möglichkeit aufein kleines kniffliges Escape Game.Kurze Wege hat auch die Servamus GmbH aus Berlin. DieFull-Service-Agentur ist Dienstleister für Messebau, technischesManagement und Event. "Die Stage|Set|Scenery ist für uns ein "Muss"!Die Teilnahme mit unserem Unternehmensstandort in Berlin ist geradezuein Heimspiel.Das Aufspüren der neuesten Trends der Branche gehört für unsgenauso zum Messeauftritt, wie die Netzwerkpflege und spannendeGespräche. So freuen wir uns vor allem auf viele alte Bekannte, neueKontakte und innovative Ideen. Wir sind stolz als Partner dabei zusein und die Zukunft der Branche mitgestalten zu können"."Ob Medizinkongress, Vernissage oder Filmpremiere - Berlin isteine Veranstaltungshochburg. Daher war für uns die Erweiterung desEventbereichs nur konsequent", ergänzt Patricia Pohle,Projektleiterin der Stage|Set|Scenery. "Wir freuen uns, viele neueAussteller in diesem Bereich begrüßen zu dürfen."Für das Fachpublikum aus dem Bereich Event bietet dieStage|Set|Scenery ein umfangreiches Programm - von Licht- undTontechnik (LightLab und SoundLab), über Sicherheit beiVeranstaltungen (Safety in Action-Bühne) bis hin zum Einsatz vonVirtual Reality bei Ausstellungen (Immersive Showroom). Am drittenMessetag steht zudem ein Round Table zum Thema "Die Messe ist tot,lang lebe die Messe!" auf dem Programm.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Fotos und Videos der Stage|Set|Scenery finden Sie ebenfalls aufder Website im Bereich "Presse" zum Download.Pressekontakt:Britta WoltersPR ManagerT: +4930 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell