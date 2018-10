Technics startet eigene Modekollektion / High-end Audio trifft Fashion: Ab Mitte Oktober sind die exklusiven Technics Collections im Handel erhältlich

Hamburg (ots) - Mit zeitlosem Klang und elegantem Design habensich die Plattenspieler und Soundanlagen von Technics in denvergangenen Jahrzehnten zu Sehnsuchtsobjekten für Musikliebhaber rundum den Globus entwickelt. Ab Mitte Oktober können Anhänger der Markeihre Leidenschaft nun auch mit dem Griff in den Kleiderschrank zumAusdruck bringen. Dann nämlich geht mit den limitierten TechnicsCollections die erste eigene Modelinie der beliebten Marke an denStart.Das Angebot reicht vom trendigen T-Shirt bis zum stilbewusstenTrenchcoat. Die Designerstücke greifen dabei die Werte auf, die seitjeher den Markenkern von Technics prägen. Minimalistisches Design,Kreativität und Eleganz sorgen für einen zeitlosen Look, der sich inzwei Kollektionen widerspiegelt. In Anlehnung an die legendärenPlattenspieler von Technics vereint die Collection 1200 höchsteQualität mit kreativen Designs für den lockeren Street-Style. DieCollection Grand Class verweist mit Premium-Materialien undminimalistischem Design auf die aktuellen Referenzklassenmodelle imHigh-end-Segment.Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring freut sich aufden bevorstehenden Launch der Kollektionen: "Wie kaum eine andereMarke steht Technics für Emotionalität und Leidenschaft in Verbindungmit technischer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen. DieTechnics Collections vereinen all diese Facetten und repräsentierenso nicht nur perfekt die Marke, sondern transportieren das gesamteLebensgefühl, das Audiophile weltweit mit ihr verbinden."Die Technics Collections sind ab Mitte Oktober im Onlinehandelunter http://shop.alpha-collections.com erhältlich und werden zudemin ausgewählten Lifestyle Stores erhältlich sein.Die gesamte Kollektion wurde vom Modeunternehmen Alpha Collectionsin enger Zusammenarbeit mit Technics entwickelt. Sie steht mit ihrenProdukten für einen verantwortungsvollen Umgang von Mensch und Natur.Die eingesetzten Materialien erfüllen die höchsten Standards anNachhaltigkeit, Qualität und Langlebigkeit.Diese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähigesBildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internetunter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global, aufTwitter via @technics sowie unterhttps://www.youtube.com/TechnicsOfficial.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: michael.langbehn@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell