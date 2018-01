Technics setzt neuen Maßstab für Plattenspielertechnologien der Zukunft / Audiolegenden von morgen: Der direktgetriebene Plattenspieler Technics SP-10R und das Plattenspielersystem SL-1000R

Hamburg (ots) - Die Audiomarke Technics erweitert ihr Line-up anHigh-end-Audiokomponenten um zwei neue Modelle der Referenzklasse:den direktgetriebenen Plattenspieler SP-10R sowie das entsprechendekomplette Plattenspielersystem SL-1000R.Mit der Einführung der beiden Modelle knüpft Technics nahtlos andie beispiellose Markenhistorie im Streben nach höchsten analogenKlangerlebnissen an. So begeistert die Reihe um den legendärenPlattenspieler SP-10 bis heute Audiophile auf der ganzen Welt.Plattenspieler der Marke Technics: Die Legende lebt1970 präsentierte Technics mit dem SP-10 den weltweit erstenPlattenspieler mit Direktantrieb, der die SP-10 Serie durchausgezeichnete Wiedergabequalität und Zuverlässigkeit in Kürze sowohlzur ersten Wahl für Rundfunkanstalten als auch zum Objekt derBegierde für Audiophile in aller Welt werden ließ. Die großeFaszination des Direktantriebs liegt dabei seit jeher in seinerFähigkeit, Klangbeeinträchtigungen zu eliminieren, wie sie beianderen Plattenspielerarten typischerweise aufgrund vonGleichlaufschwankungen und Mikrovibrationen zwischen demAntriebsmotor und den Übertragungsmechanismen entstehen.Als Innovator und Schöpfer von emotionalen Musikkomponentensicherte sich Technics so einen festen Platz im Herzen der Musikweltund prägte wie kaum eine andere Audiomarke die Musikgeschichte - vonden Wurzeln des Hip-Hop über den rasanten Aufstieg internationalerStar-DJs bis hinein in die Wohnstuben von Millionen vonMusikliebhabern, die ihre Lieblingsstücke zu Hause exakt so hörenkonnten, wie sie von Künstlern und Produzenten kreiert wurden.Der SP-10R und der SL-1000R führen dieses Vermächtnis fort, indemsie die jahrzehntelange Erfahrung der japanischen Toningenieure aufeindrucksvolle Weise mit neuesten technologischen Errungenschaftenverbinden. Damit setzt Technics einen neuen Markstein für modernePlattenspielertechnologien und unterstreicht den eigenen Anspruch anProduktentwicklung und -design für höchste analoge Vinyl-Performance.Neue Maßstäbe bei extrem rauscharmer KlangwiedergabeHerzstück des Technics SP-10R ist ein Direktantriebsmotor miteisenkernlosem Doppelspulen-Stator und Zwillingsrotor. Der Motor istmit jeweils neun Spulen auf jeder Seite des Spulenträgersausgestattet und verfügt über eine zwölfpolige Ansteuerung. Dadurcherzielt er einen Gleichlauf mit einer Abweichung von weniger als0,015 Prozent - und befindet sich damit in einem Bereich, in dem dieAbweichung mit den üblichen Messmethoden nicht mehr zu erfassen ist.Im Plattenteller des SP-10R kommen Wolfram-Gewichte mit einemextrem hohen spezifischen Gewicht zum Einsatz. Diese sind in denäußeren Rand eines 10mm starken Messingauflagetellers eingebettet,der wiederum mit dem Hauptteller aus Aluminiumdruckguss verbundenist. Daraus resultiert das Gesamtgewicht des Plattentellers von 7,9kgbei einer Massenträgheit von annährend einer Tonne x cm². Auf dieUnterseite des Aluminiumtellers ist zudem eine schwingungsdämpfendeSchicht aus Kautschuk aufgebracht. Dadurch ergibt sich einedreischichtige Gesamtkonstruktion, die hohe Steifigkeit mitexzellenten Schwingungsdämpfungseigenschaften verbindet.Um unerwünschtes Rauschen und Vibrationen zu vermeiden, ist dieSteuereinheit des SP-10R zudem vom Hauptchassis getrennt. Dabei kommtein hochentwickeltes Schaltnetzteil zum Einsatz, das besteRegelcharakteristika für ein hohes Drehmoment erzielt. Darinintegriert ist eine spezifische technologische Lösung, dieRauscheinwirkungen auf das Tonabnehmersystem unterdrückt und so eineäußerst rauscharme Spannungsversorgung sicherstellt. Für dieKommunikation zwischen Haupt- und Steuereinheit greift der SP-10Rebenfalls auf ein äußerst rauschresistentes System zurück.Durch diese sorgfältigen Maßnahmen zur Rauschvermeidung erreichtder SP-10R einen Geräuschspannungsabstand, der, bezogen auf analogePlattenspieler, weltweit seinesgleichen sucht.Tonarm und -basis sorgen für überragende Abtasteigenschaften Fürdie Abtastung aller Informationen in der Plattenrille sind die neuenTechnics Referenzplattenspieler mit einem statisch ausbalanciertenS-förmigen Universaltonarm mit einem leichten, aber hoch dämpfendenArmrohr aus Magnesium ausgestattet. Bei der kardanischenLagerkonstruktion werden Lager mit ultimativer Präzision verwendet.Ausschließlich japanische Spezialfachkräfte mit langjährigerErfahrung sind in der Lage, die komplizierte Montage undFeinjustierung auszuführen. Sie erreichen dabei ein extrem niedrigesLosbrechmoment des Tonarms und stellen so ein hochpräzisesAbtastverhalten sicher.Bei der Tonarm-Innenverkabelung kommen Litzendrähte aussauerstofffreiem Kupfer (OFC) zum Einsatz. Auf diese Weise wird dasvom Tonabnehmer abgetastete Musiksignal in keiner Weisebeeinträchtigt, die Musikaufnahme behält ihre volle Lebendigkeit.Die Tonarmbasis ist fest an das Plattenteller-Chassis gekoppelt,wodurch die Charakteristika für die Abtastbedingungen zwischen dertonarmtragenden Konstruktion und den Plattentellerlagern jederzeitkonstant bleiben. Der Abtastvorgang wird somit bestmöglich geschützt,sodass die Stärken des Tonarms optimal zur Geltung kommen.Zusätzliche Tonarm-Basen können optional erworben werden. Zudemlassen sich auch kurze oder lange Tonarmausführungen andererHersteller mit der Tonarmbasis verbinden. Inklusive des eingebautenTonarms sind dabei bis zu drei Tonarme möglich.Erweiterung des herausragenden Portfolios anDirektantriebsplattenspielernDie neuen Modelle SP-10R und SL-1000R wurden unterdessen nicht nurals Ersatz, sondern auch als Erweiterung der hervorragendenPlattenspielersysteme von Technics konzipiert und designt. So könnenNutzer älterer Technics SP-10MK2 und SP-10MK3 Modelle ihre altenLaufwerke inklusive des Steuergerätes gegen den neuen SP-10Raustauschen und dabei die Zarge sowie den Tonarm vollständigbehalten. Die äußeren Abmessungen sowie die Schraubenpositionen desSP-10R wurden bewusst so gestaltet, dass sie denen der ModelleSP-10MK2 and SP-10MK3 entsprechen. Der SP-10R ist damitrückwärtskompatibel. 