Technics präsentiert Prototyp des neuen Referenzklassen-Plattenspielers SP-10R / Außergewöhnliche Klangqualität durch innovativen Direktantrieb mit extraschwerem Plattenteller (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum Auftakt der IFA 2017 in Berlin gibt Technics die Einführungeines neuen Referenzklassenmodells für Plattenspieler mitDirektantrieb bekannt. Der SP-10R ist das bislang hochwertigsteModell der High-End Audiomarke. Er wird voraussichtlich im Frühsommer2018 auf den Markt kommen. Bei der Internationalen Funkausstellung inBerlin präsentiert Technics erstmals den Prototyp des neuen Modells,das in puncto Geräuschspannungsabstand (S/N) und Rotationsstabilitätweltweit die Spitzenposition* einnimmt.Höchste Wertmaßstäbe im bisherigen Technics Line-upNach der Einführung des SL-1200GAE/G im vergangenen und desSL-1200GR zu Beginn dieses Jahres nahm Technics die Entwicklungseines bislang leistungsstärksten Plattenspielers auf. Der SP-10Rvereint neueste digitale und analoge Technologien. Dadurch erzieltdas neue Modell unter allen bisherigen Technics PlattenspielernBestwerte in den Bereichen Geräuschspannungsabstand (S/N)*,Drehzahlkonstanz, Tonhöhen- und Gleichlaufschwankung.Im Prototyp des SP-10R verbindet Technics einen kernlosenDirektantriebsmotor mit einem sieben Kilogramm schwerenPlattenteller.Referenzklassen-Plattenspieler für einzigartige KlangerlebnisseDer Technics SP-10R verfügt über einen neuentwickelten kernlosenDirektantriebsmotor. Über das bereits im SL-1200G angewandteZwillingsrotor-Antriebssystem hinaus, integriert dieser zusätzlichauch auf beiden Seiten des Rotors angebrachte Statorspulen. Auf dieseWeise erzeugt der Plattenspieler ein noch höheres Drehmoment füreinen noch souveräneren Antrieb.Der schwere Plattenteller des SP-10R weist eine dreischichtigeStruktur auf, die sich ebenso wie beim SL-1200G aus einerMessingplatte, einem Aluminium-Druckguss-Teller und einerschwingungsdämpfenden Gummischicht zusammensetzt. Durch dieOptimierung der natürlichen Resonanzfrequenz jeder einzelnen Schichtwerden selbst minimale Vibrationen, die durch externe Einflüsseentstehen können, eliminiert und ein außergewöhnlich klares undpräzises Klangbild sichergestellt.Der SP-10R verfügt zudem über ein extrem rauscharmesSchaltnetzteil. Im Vergleich zu einer transformatorgestütztenEnergieversorgung unterdrückt das Netzteil des SP-10R Brummgeräuscheund Vibrationen deutlich effizienter. Da das Netzteil vomPlattenspieler getrennt ist, wird die Übertragung unerwünschtenRauschens auf das Gehäuse zugunsten eines klaren und detailreichenKlanges vermieden.MarkteinführungTechnics arbeitet intensiv an der Markteinführung des SP-10R imFrühsommer 2018. Das neue Referenzklassenmodell wird vollständigkompatibel mit den Systemen SP10MK2** aus dem Jahr 1975 und SP-10MK3von 1981 sein - die beiden Vorgängersysteme, die lange zurGrundausstattung professioneller Rundfunkanstalten zählten und bisheute von Audiophilen weltweit geschätzt und genutzt werden. Darüberhinaus plant Technics die Einführung eines vollständigenPlattenspielersystems auf Basis des SP-10R inklusive eines Tonarmsund weiterer Komponenten.Diese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähigesBildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internetunter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global, aufTwitter via @technics sowie unterhttps://www.youtube.com/TechnicsOfficial.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 Hamburg* S/N Ratio (Geräuschspannungsabstand) von 92 dB und Tonhöhen- undGleichlaufschwankung von 0,015%, Stand: 30. August 2017, entsprechendeines Technics Gutachtens.** Der SP-10MK2 wurde 1975 als Nachfolger des Plattenspielers SP-10(von 1970) eingeführt, der mit dem weltweit erstenDirektantriebsystem ausgestattet war. Dieser entwickelte sich nichtnur für Audiophile auf der gesamten Welt zum Wunschobjekt, sondernauch zum Standardsystem für Rundfunkanstalten in etwa 30 Ländern.Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: michael.langbehn@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell