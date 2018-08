Technics Premium-Wireless-Lautsprecher SC-C50 / Kompaktes Wireless-Lautsprechersystem in elegantem Design mit tiefreichendem Klangbild für einen raumfüllenden Sound (FOTO)

Hamburg (ots) -Das auf der High End erstmals präsentierte OTTAVA[TM] S SC-C50Premium-Wireless-Lautsprechersystem wird ab Ende September inDeutschland und Österreich erhältlich sein. Die SC-C50 liefert trotzihrer kompakten Größe ein verblüffend klares, tiefreichendesKlangbild für eine raumfüllende Abbildung. Ihre besondereraumakustische Feinanpassung erlaubt es, den Lautsprecher ohneEinschränkungen bei gleichbleibender Qualität überall zu Hauseaufzustellen. Dank des neuen Wireless Style von Technics sorgt dieSC-C50 für einen zeitlosen, markanten Sound, welcher sich perfekt mitjedem Ambiente vereint.Neue Technologien: Vier JENO Engines und Space Tune[TM]Ausgestattet mit vier JENO Engines (Jitter-Eliminierung undNoise-Shaping-Optimierung) liefert die SC-C50 eine beeindruckendePerformance mit ausgezeichneter Raumabbildung. Ausschlaggebendhierfür ist nicht zuletzt die ausgeklügelte Anordnung des Subwooferssowie der Mittel- und Hochtöner, die einen verfärbungsfreien Klanggewährleisten. Die innovative Space Tune[TM]-Funktion optimiert dieWiedergabe auf Grundlage der akustischen Rahmenbedingungen inunterschiedlichen Raumsituationen, indem die Technologie dieSchallverarbeitung an die Hörumgebung anpasst. Dem Nutzer stehenhierfür drei voreingestellte Modi - frei, wand- und ecknah - zurVerfügung. Darüber hinaus ermöglicht der Lautsprecher über ein in dasGehäuse eingebautes Mikrofon eine Klangoptimierung per Auto-Funktion.Mit einem iOS-Gerät kann der tatsächliche Frequenzgang noch präzisergemessen und an die Raumsituation anpasst werden. So lässt sichunabhängig von der vorhandenen Raumsituation und Platzierung diemaximale Klangqualität erzielen.Alle Technics Akustiktechnologien harmonisch vereint: LAPCLAPC (Load Adaptive Phase Calibration) ist eine originäre TechnicsTechnologie, die adaptiv in Verbindung mit der Lautsprecherlastarbeitet. Sie misst die Phasencharakteristika des Verstärkers überden gesamten Frequenzbereich bei angeschlossenen Lautsprechern undnutzt neueste digitale Signalverarbeitungstechnologien, um eineideale Impulsantwort zu erreichen. Typische Parameter, optimiert fürdie tief- und hochfrequenten Last-Charakteristika der Lautsprecher,sind im LAPC-Rechenkreis bereits vorgespeichert, um ideale Frequenz-und Phasencharakteristika über den gesamten Frequenzbereich zuerreichen.Kompaktes Gehäuse mit verblüffend weiträumiger AbbildungDas bogenförmig gekurvte Gehäuse des SC-C50 verfügt über dreiMitteltöner, drei Höchtöner sowie einen Subwoofer. Für die volleStereoabbildung und kristallklare Stimmwiedergabe sorgt die Anordnungje einer Mittel-/Hochtoneinheit links, rechts und eine im Zentrum desGehäuses. Hornkonstruktionen mit sogenannter "kontrollierterRichtwirkung" vermeiden gegenseitige Interferenzen. Die koaxialeAnordnung der Mittel- und Hochtöner ermöglicht ein sehr kompaktesGehäuse und sorgt so für eine vertikale Schallabstrahlung mit wenigerBeugungseffekten.Solide Gehäusestruktur für unverzerrte PowerDrei 16mm-Hochtöner sorgen für hochauflösende Höhenwiedergabe bishinauf zu 50 kHz. Den Bassbereich bearbeitet ein12-cm-Langhub-Tieftöner als Subwoofer in Verbindung mit einemlanggestreckten Bassreflexkanal mit großem Durchmesser. Somit sorgeninsgesamt sieben Treibereinheiten, eingebaut in ein steifes Gehäuseaus Glasfaser, zusammen mit einem 3.1-Kanal-Verstärker fürkraftvollen Sound.Elegantes, zeitloses DesignBei der SC-C50 folgt die Form der Funktion auf besonders schöneWeise. Der solide Aluminium-Gehäusedeckel erhöht dieGehäusesteifigkeit. Das charakteristische OLED Display auf derOberseite wird von ringförmigen Bedientasten eingefasst, welche dieBedienung zum Vergnügen machen. Das Rippendesign der Rückseitestrahlt Eleganz aus, dient jedoch gleichzeitig der Wärmeableitung fürdie Schaltkreise im Inneren. Die formschönen Schwünge der Front- undRückseite dienen der Eliminierung unerwünschter Gehäusevibrationenund nehmen die Lautsprecherchassis elegant auf, welche das Klangbildweiträumig abstrahlen. Somit lässt sich das SC-C50 System sehrflexibel platzieren, ohne auf weiträumige Klangwiedergabe zuverzichten. Als Farbvarianten stehen schwarz und weiß zur Verfügung.Die SC-C50 zeichnet sich durch hohe Konnektivität aus:- Chromecast und MultiroomDie Chromecast-Funktion unterstützt eine große Vielfalt anMusik-Streamingdiensten und ermöglich so die einfache Übertragung perSmartphone-App. Da die Daten direkt zum Hauptgerät gestreamt werden,gibt es keine negative Beeinflussung der Klangqualität. Der Benutzerkann aus einer sehr umfangreichen Palette an Musikrichtungenauswählen. Wenn sich mehrere Google Chromecast-Lautsprecher im Hausbefinden, kann derselbe Song gleichzeitig in mehrere Räume übertragenwerden beziehungsweise es können unterschiedliche Stücke inverschiedene Räume übertragen werden.- Verbindung mit Google AssistantBefindet sich ein Google Voice-aktivierter Lautsprecher, zumBeispiel der Panasonic SC-GA10, im selben Netzwerk, kann der GoogleAssistant dazu benutzt werden, das Abspielen von Musik oder andereFunktionen auf dem C50 System auszulösen. So lässt sich derLautsprecher auf einfache Art und Weise steuern.- Vollständige KompatibilitätNeben USB-Playback, analogem und optischem(TOSLink-)Eingangunterstützt das SC-C50 System Bluetooth, Google Chromecast, AppleAirplay, Spotify, Tidal sowie das Abspielen von einem internenNetzwerk (zum Beispiel von einem NAS-Gerät). So kann eine hoheVielzahl an Musikquellen komfortabel über ein einziges Abspielgerätwiedergegeben werden. Hohe Konnektivität bedeutet aber auchMultiroom-Fähigkeit sowie WLAN-Funktion. Das C50 System arbeitetaußerdem mit iOS- als auch mit Android-Apps zusammen.- Stereo PairingÜber die Technics Audio Center (TAC) App lassen sich zwei SC-C50Lautsprecher zu einem Stereo-Paar zusammenschalten. So kommt derNutzer in den Genuss fantastisch weiträumiger Stereowiedergabe.Favoriten-FunktionBis zu 9 Lieblingsquellen können über die PRESET-Tastenvoreingestellt und abgerufen werden, zum Beispiel bevorzugteInternetradio-Sender, eine Spotify-Playlist oder Stücke von einemUSB-Stick. So lässt sich die Lieblingsmusik genießen, ohne eine Appzu starten. Außerdem ist es möglich, Lieblings-Presets über eine Appzu registrieren und wiederherzustellen.VerfügbarkeitDas Premium-Wireless-Lautsprechersystem SC-C50 ist ab EndeSeptember in Schwarz und Weiß im Handel erhältlich. Dieunverbindliche Preisempfehlung beträgt 749 Euro.SpezifikationenAusgangsleistung- Frontlautsprecher(L/R): 20 W + 20 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %,8Omega, 20 kHz LPF)- Frontlautsprecher(Center): 20 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8Omega,20 kHz LPF)- Subwoofer: 40 W (100 Hz, T.H.D. 1.0 %, 4Omega, 20 kHz LPF)Treibereinheiten- Tief-/Mitteltöner: 6.5 cm Konus x3 / Hochtöner: 1.6 cm Kalotte x3 / Subwoofer: 12 cm KonusAbmessungen und Gewicht B 375mm / H 220mm / T 197mm- Gewicht: 7.6 kg (inkl. Verpackung)Terminal- Optisch Digital x1- AUX IN x1 (3.5mm)- USB-A- Ethernetanschluss LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)Netzwerk-Audio- WiFi a/b/g/n/ac, 2.4 GHz / 5 GHz Band- Chromecast eingebaut- Kompatibel mit Google Assistant- Multiroom-kompatibel- Apple Airplay- Stereo-Konfiguration Bluetooth (AAC, SBC)- Spotify / TIDAL / DEEZER / InternetradioDigitale Eingangsformate- WAV bis zu 384kHz / 24bit- FLAC bis zu 384kHz / 24bit- DSD 2.8MHz, 5.6MHz- AIFF bis zu 384kHz / 24bit- AAC bis zu 96kHz / 320kbps- MP3 bis zu48kHz 320kbpsDiese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähigesBildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internetunter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global, aufTwitter via @technics sowie unterhttps://www.youtube.com/TechnicsOfficial.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: michael.langbehn@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell