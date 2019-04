Techman Robot expandiert in Europa: Ausstellung auf der Hannover-Messe 2019

Finanztrends Video zu



Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - TM Robot, eine weltweitführende Marke für kollaborierende Roboter, präsentiert sich erneutauf der Hannover-Messe 2019. TM Robot verkündet die TM Operator-Serieund stellt die TM-Palettiervorrichtung vor, die sich im firmeneigenenTM12-Roboterarm einbinden lässt. Auf diese Weise sind Nutzer rasch inder Lage, Abläufe einzurichten und versetzte Objekte sowiePalettenpositionen per Sichtprüfung mittels firmeneigener,intelligenter Nutzerschnittstelle automatisch zu korrigieren. Währendder Produktentwicklung erarbeitete TM Robot zusammen mit derAutomAPPPS auch eine Funktion zur Kraftsteuerung, dieBearbeitungspfade gemäß im Voraus festgelegter Krafteinstellungenautomatisch erstellt. Um unterschiedlichen Anwendungen in derIndustrie weitestgehend gerecht zu werden, bietet TM Robot künftigenFertigungsanlagen optimale Lösungen und unterstützt das Leben derMenschen mit menschenfreundlichen Robotern.TM Robot konsolidiert die Zulieferkette des Unternehmens zurStärkung der WettbewerbsfähigkeitAuf der Hannover-Messe präsentiert Techman Robot folgendegerätebezogene industrielle Partner: IDS, ein deutsches Unternehmen,das die Ensenso 3D-Kamera präsentiert; Atlas, ein schwedischesUnternehmen, das seine Verschraubungsvorrichtung präsentiert; sowieAsyril, ein Schweizer Unternehmen mit seinem Vibrationszubringer.Sämtliche Produkte wurden in unserem eingebauten Visionssystem unddem anwenderfreundlichen HMI von TMflow erfolgreich und einsetzbarintegriert. Diese Produktvielfalt kann industrielle Nischenverstärken und spezielle Industrieanwendungen vertiefen, z. B. in denElektronik-, Automobil- und herkömmlichen Verarbeitungsindustrien. TMRobot hat es sich zum Ziel gesetzt, konventionelle Fertigungsanlagenmittels einem Angebot von optimalen Lösungen in intelligente Fabrikenmit hoher Effizienz umzuwandeln.Debüt der TM-Palettiervorrichtung auf der Hannover MesseDie TM-Palettiervorrichtung wurde heute erstmalig mit demintegrierten TM12-Roboterarm mit einer starken Nutzlast bis 12 kg undeinem Arbeitsbereich von 1300 mm vorgeführt. Sie eignet sich für dieVerarbeitungsindustrie, denn sie korrigiert versetzte Objekte undPalettenpositionen automatisch mittels Sichtprüfung. Nutzer könnendabei effizient auf den Offline-Editor für Palettenmusterzurückgreifen, der eine leicht bedienbaren Schnittstelle aufweist.Zudem lässt sich die TM-Palettiervorrichtung mit dem Teleskopständerkombinieren und die Höhe entsprechend der aktuellen Palettenpositionautomatisch anpassen. Die äußerst flexiblen Höhenanpassungen sind inIndustrien wie Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Logistik undLagerverwaltung gefragt, die dem Trend von Industrie 4.0 folgen.Technologischer Durchbruch bei Anpassung der KraftsteuerungHerkömmlichen Roboterarmen fällt es schwer, Bearbeitungswege(Krümmung oder Oberfläche) für das Entgraten und Polieren zuerstellen. Aufgrund der Kooperation von TM Robot mit der AutomAPPPSkönnen Sie Bearbeitungswege automatisch erstellen und diese danndirekt in den TM-Roboter importieren. Dadurch sparen Sie nicht nurZeit, sondern es entfällt auch die Komplexität der manuellenTeaching-Punkte in der Vergangenheit. Dies wird am TM5 demonstriert,wobei eine perfekte Bearbeitung, z. B. beim Entgraten und Polieren,durch eine im Voraus eingestellte Kraftsteuerung und einemsechsachsigen Kraftsensor erzielt wird. Diese Lösung steigertzweifellos die Effizienz der Roboterarme in Ihrer Produktionslinie.Intelligente Datenverwaltung und -analyse mit TM ManagerDer TM Manager ist eine intelligente Datenverwaltung und -analysemittels Kombination der Systeme SFC, SCADA und MES. Er integriertproblemlos die Hardware von Dritten, z. B. Roboterarme undProduktionsausrüstung in Fabriken, und sorgt somit für eine äußersteffiziente Einbindung von Ressourcen zur Reduzierung vonArbeitsstunden und -kräften. TM Manager verfügt auch über eineAnalysefunktion für große Datenmengen sowie einen frühenWarnmechanismus, um Ausfälle wirksam zu kontern, dieProduktionskapazität zu steigern und Wartungskosten zu senken. Erkann mit ERP und Lieferverwaltungssystemen für eine sofortige Analyseder intelligenten Daten der Fertigungsanlage kombiniert werden, umeine äußerst effiziente Smart Factory, in der Mensch und Maschinekooperieren.Geschäftliche Expansion quer durch Europa an der Spitze desKooperationstrendsTM Robot wurde seit Gründung des Unternehmens schnell zu einer dergrößten Marken für kollaborierende Roboter in der Industrie. Dank derzügigen Entwicklung von Industrie 4.0 konnte Techman Roboterfolgreich auf den Märkten in Europa und Nahost vordringen, z. B.Großbritannien, Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Spanien,Italien, Tschechien, Rumänien, Türkei und Israel. Für dieses Jahrwurde sich eine weitere Expansion in Europa zum Ziel gesetzt. Infolgeder Zunahme an Vertrauen und Nachfrage seitens der Kundenbeabsichtigt das Unternehmen, industrielle Bereiche wie Medizin,Logistik und Automobile mit einzubeziehen und auch industrielleAnwendungen zu integrieren, um Smart Factory-Lösungen für dieKooperation von Mensch und Maschine- zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844013/1L0A1108_s.jpg