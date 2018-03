Techem Ziel: 7 Millionen Tonnen weniger CO2

Eschborn (ots) - Infolge neuer, digitaler Dienstleistungen fürEnergieeffizienz in Immobilien hat sich der EschbornerEnergiedienstleister Techem für 2018 ein Ziel gesetzt: Über 7Millionen Tonnen CO2 will das Unternehmen mit seinen Lösungen undProdukten in Immobilien in diesem Jahr vermeiden. Das schützt am Endenicht nur das Klima, sondern senkt auch die Kosten für Erdgas, Heizöloder Fernwärme. Schon heute sparen die Bewohner von Wohnungen imTechem Service gemeinsam bis zu 1,5 Mrd. Euro pro Jahr fürBrennstoff. Dazu greift Techem nicht nur auf modernste Technologienzurück, sondern auch auf über 65 Jahre Erfahrung imEnergiemanagement.Rund 85 Prozent des Energieverbrauchs in Privathaushalten gehenauf das Konto von Wärme und Warmwasser, entsprechend groß ist dieBedeutung dieses Sektors für die Energiewende. Jährliche Erhebungenvon Techem auf Basis von über einer Million Wohnungen haben jedochgezeigt, dass die Energiewende im Gebäudesektor ins Stocken geratenist und Wärmeverbrauch und CO2-Emission nicht wie gewünschtzurückgehen. "Um dem entgegenzusteuern, setzen wir konsequent aufDigitalisierung und möglichst kostengünstigeEnergieeffizienzmaßnahmen entlang der gesamtenWärmewertschöpfungskette in Immobilien", so Techem CEO Frank Hyldmar.Effizienz entlang der WärmewertschöpfungsketteEin wichtiger Schritt in Richtung Energieeffizienz ist bereits dieOptimierung der Wärmeerzeugungsanlagen. Hier überwacht Techem mittelseines zentralen Leitstands digital und kontinuierlich denAnlagenbetrieb. Dabei wird die Anlage so eingestellt und betrieben,dass diese optimal auf den Energiebedarf des Gebäudes abgestimmt ist.Sollte der Verbrauch deutlich vom Soll-Wert abweichen oder muss dieAnlage gewartet werden, sendet das System einen Hinweis an denEnergiedienstleister.Mit der optimierten Verteilung der Wärme innerhalb des Gebäudesfolgt der zweite Schritt. Dazu dient der hydraulische Abgleich, derfür eine optimale Wärmeversorgung aller Heizkörper sorgt und zeitnahin das Techem Lösungsportfolio aufgenommen wird. Unnötig hoheVorlauftemperaturen der Heizungsanlage können so vermieden, derBrennstoffverbrauch reduziert und dadurch CO2-Emissionen undBrennstoffkosten verringert werden.Am Ende der Wärmewertschöpfungskette steht die Nutzung derWärmeenergie in den Wohnungen. Sparsames Verhalten der Bewohner kanndurch moderne Technologien und digital gestützte Dienstleistungengefördert werden. Dazu dienen zum Beispiel intelligente Lösungen zurEinzelraumtemperaturregelung, wie SmartHeating, oder die bessereTransparenz zum aktuellen Heizenergieverbrauch, die Techem überPortale bereits anbietet und zukünftig auch in Apps zur Verfügungstellen will. Bis zu 15 Prozent Einsparung sind allein durch eineintelligente Einzelraumtemperaturregelung möglich. Auf Basis vonVerbrauchswerten und weiteren Gebäudeinformationen setzt Techemaußerdem auf digitale Screening-Tools, um die Energieeffizienz vonGebäuden oder Immobilienportfolien zu bewerten und Potenzialeaufzuzeigen.Forschung und Innovation für EnergieeffizienzAls eines der ersten Unternehmen mit Funkfernerfassung imWärmebereich hat Techem bereits vor über 20 Jahren eine Entwicklungeingeleitet, die im Strombereich in Deutschland erst jetzt Einzughält: Die digitale Erfassung von Verbrauchswerten und daraufbasierende Mehrwerte für Energieeffizienz. Heute hat das Unternehmenals eines der ersten seiner Branche Erfassungsgeräte mit OMS-Standardin den Markt gebracht und forscht mit Partnern aus verschiedenenBranchen laufend daran, Energiemanagement in Immobilien effizienter,flexibler und kostengünstiger zu machen. Dazu ist Techem unteranderem Gründungsmitglied und Forschungspartner der "Allianz füreinen klimaneutralen Wohngebäudebestand", führt gemeinsam mitVodafone ein Pilotprojekt zur Nutzung von Narrow Band IoT-Technologiedurch, ist Teil der Wirtschaftsinitiative Smart Living undunterstützt den blackprint PropTech Booster sowie dieStiftungsprofessur für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an derebz Business School in Bochum.Über TechemTechem ist ein weltweit führender Anbieter für Energieabrechnungenund Energiemanagement in Immobilien. Das Unternehmen wurde 1952gegründet, ist heute mit über 3.600 Mitarbeitern in mehr als 20Ländern aktiv und hat 11 Millionen Wohnungen im Service. Weltweit istTechem mit rund 150 Niederlassungen vertreten, allein in Deutschlandflächendeckend an rund 60 Standorten. Techem bietetEffizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette vonWärme und Wasser in Immobilien an. Die Produkte und Lösungen desUnternehmens vermeiden jedes Jahr rund 6,9 Millionen Tonnen CO2. Dazugehören unter anderem optimierte Brennstoffbeschaffung, innovativeEnergieversorgungs-Lösungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien, dieErfassung und Abrechnung von Wärme- und Wasserverbrauch, intelligenteLösungen zur Steuerung von Heizungsanlagen und Heizkörpern undEnergiemonitoring für Immobilieneigentümer und -nutzer. AlsMarktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch inWohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse inImmobilien weiter voran. 