Techedge heißt die Sustainability Intelligence Platform ESGeo willkommen

Mailand (ots/PRNewswire) - Techedge (BIT: EDGE) ist stolz darauf, die Aufnahmeeiner neuen Marke in das Portfolio des Unternehmens bekannt zu geben: ESGeo,eine integrierte Cloud-Softwareanwendung, die durch KI unterstützt wird undspeziell für die Verwaltung der gesamten Wertschöpfungskette von Umwelt-,Sozial- und Governance-Faktoren entwickelt wurde, um die wirtschaftlichenAuswirkungen von ESG-Initiativen zu messen, über sie zu berichten und sie zuvergleichen.Die ESGeo-Plattform ermöglicht es Unternehmen, nicht-finanzielle Daten zuerheben, detaillierte Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und Budgets fürGeschäftseinheiten oder einzelne Führungskräfte zu erstellen. Sie hilft ihnen,wesentliche ESG-Probleme zu erkennen und zu messen und ihre aktuelleESG-Positionierung mit Budgets, Peers und Benchmarks zu vergleichen. Durch dieverstärkte Einbeziehung der Führungskräfte in die Erreichung derNachhaltigkeitsziele des Unternehmens wird die Lösung das Engagement allerBeteiligten - einschließlich Investoren, Ratingagenturen und Finanzgemeinden -verbessern."ESGeo ist eine Plattform für intelligente Nachhaltigkeit, die in der Lage ist,Messungen und Berichte zu verbessern, nicht-finanzielle KPIs zu verwalten und zukontrollieren. Der strukturierte Prozess ermöglicht es, interne und externeStakeholder effektiv über reale Auswirkungen und Verbesserungen zu informierenund die Beteiligung des C-Level und mittleren Managements zu erhöhen", erklärtFabrizio Fiocchi, CEO von ESGeo. "Nicht-finanzielle Leistungen werden fürInvestoren, Ratingagenturen und Kommunen immer wichtiger. Die Fähigkeit, sie miteinem fortschrittlichen Tool wie ESGeo strategisch zu nutzen, wird den Wert desVorstands erhöhen, das Risiko von ESG-Kontroversen verringern und die Kennzahlenvon Finanzunternehmen stärken", schließt er ab."Wir glauben, dass die Technologie im Dienste des Wohlbefindens stehen muss, mitdem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern, und deshalb sind wir stolz darauf,das Projekt ESGeo zu starten", fügt Domenico Restuccia, CEO der Techedge Group,hinzu. "Die meisten CEOs betrachten Nachhaltigkeit heute als integralenBestandteil der strategischen Planung des Unternehmens. Aber wenn wir nicht nuran der Oberfläche kratzen wollen, muss sich dieses neue Bewusstsein in dergesamten Organisation durchsetzen. Im Idealfall sollten ESG-Ziele durchkonsistente und prüfbare digitale Prozesse messbar sein und das Managementsollte über MBOs ständig an solchen Zielen beteiligt bleiben."Weitere Informationen finden Sie unter: www.esgeo.euÜBER TECHEDGEDie Techegde Mision ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, sich durchkurze, iterative Zyklen geschäftsgetriebener Innovation zu tatsächlich digitalenUnternehmen zu entwickeln.Wir kombinieren Business-Advisory- und technologische Kompetenz miterstklassiger Delivery zu herausragenden Business Solutions und Services.Die internationale Präsenz bietet die Skalierbarkeit eines Global Providers, dieFlexibilität eines lokalen Partners sowie die Kompetenz eines strategischenTrusted Advisors.