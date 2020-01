Techedge Group ernennt Vincenzo Giannelli zum Corporate General Manager

Mailand (ots/PRNewswire) - Techedge Group (MTA: EDGE) freut sich, die Ernennungvon Vincenzo Giannelli zum Corporate General Manager bekannt zu geben.Nach seiner langjährigen Erfahrung in globalen Führungspositionen inerfolgreichen multinationalen Unternehmen wird Vincenzo für dieOperation-Support-Prozesse des Konzerns verantwortlich sein, um sie im Einklangmit den internationalen Wachstumszielen des Unternehmens effizienter, flexiblerund skalierbarer zu machen. Er wird auch zur Stärkung der strategischenBeratungsstruktur von Techedge beitragen.Effizienz und Skalierbarkeit sind die Schlüsselwörter der Techedge-Strategie,die sich weiterhin auf das Ziel konzentriert, die digitale Evolution für ihreKunden sowohl im Rahmen der strategischen Beratung als auch als Schöpfer undVermittler innovativer Geschäftsmodelle auf digitalen Plattformen zuunterstützen."Wir glauben, dass Vincenzos umfangreiche Erfahrung in multinationalenKonzernen, die das natürliche Ziel für Techedges Wachstumsambitionen darstellen,ein beschleunigender Faktor in seiner strategischen Entwicklung sein wird",kommentiert Domenico Restuccia, der CEO von Techedge."Techedge ist ein führender Akteur in der Welt der digitalen Innovation, der esverstanden hat, seine kulturellen Wurzeln mit der für das Wachstum auf demglobalen Markt notwendigen Dynamik zu verbinden", so Vincenzo Giannelli, "unddas ist für mich eine neue und interessante berufliche und geschäftlicheHerausforderung."Vincenzo Giannelli wird nach einer Zusage des Aktionärs Jupiter Tech auf dernächsten Sitzung des Verwaltungsrates auch in eine Liste der Kandidaten für dieErnennung in den Verwaltungsrat aufgenommen werden.ÜBER TECHEDGEDie Mission der Techedge ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, sichdurch kurze, iterative Zyklen geschäftsgetriebener Innovation zu tatsächlichdigitalen Unternehmen zu entwickeln.Wir kombinieren Business-Advisory- und technologische Kompetenz miterstklassiger Delivery zu herausragenden Business Solutions und Services.Die internationale Präsenz bietet die Skalierbarkeit eines Global Providers, dieFlexibilität eines lokalen Partners sowie die Kompetenz eines strategischenTrusted Advisors.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/871833/Techedge_Logo.jpgPressekontakt:Weitere Informationen erteilt: Sabina CatalanoTechedge S.p.A. Investor Relationssabina.catalano@techedgegroup.comTel.: +39-346-4078407Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134344/4493375OTS: Techedge S.p.AOriginal-Content von: Techedge S.p.A, übermittelt durch news aktuell