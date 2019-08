Tech- und FinTech-Start-ups gesucht: Jetzt bewerben für die EY Start-up Academy 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Frankfurt a.M. (ots) -- Gründerwettbewerb von EY, Deutsche Börse AG, TechQuartier,Bundesverband Deutsche Startups und Business AngelsFrankfurtRheinMain- Bewerbungen können bis 31. August 2019 eingereicht werden- Es erwarten Euch Preisgelder, Networking, Investoren sowieweitere UnterstützungsleistungenEY sucht die vielversprechendsten FinTech- undTechnologie-Start-ups. Bewerbt Euch bis zum 31. August 2019 unterhttps://Start-up-Initiative.ey.com/Academy für die EY Start-upAcademy. Die EY Start-up Academy wird gemeinsam mit der DeutscheBörse AG, dem TechQuartier Frankfurt sowie dem Bundesverband DeutscheStartups und den Business Angels FrankfurtRheinMain veranstaltet.Dies könnt Ihr gewinnenJunge Entrepreneure haben die Chance, wesentliche Player desdeutschen Start-up-Ökosystems kennenzulernen und Netzwerke zuKapitalgebern aufzubauen. Das Gewinner-Start-up erhält zudem einPreisgeld. Ergänzend wird EY die vielversprechendsten Newcomer instrategischen und operativen Fragestellungen auch in späteren Stufender Unternehmensentwicklung, honorarfrei, begleiten.Um was geht es genauDie EY Start-up Academy richtet sich an innovative Tech- undFinTech-Firmen in der Frühphase. "Diese Jungunternehmer haben in derGründungsphase bereits den Beweis für ein funktionierendes Konzepterbracht. Sie streben nun meist eine Finanzierung an. Im Rahmen derEY Start-up-Academy können sie das Zukunfts- und Wachstumspotenzialihrer Geschäftsmodelle unter Beweis stellen", erläutert ChristopherSchmitz, Partner bei EY, Leiter der europäischen FinTech-Practice undKurator der EY Start-up Academy.Langfristigen Erfolg sichernDie Teilnehmer durchlaufen vom 8. Oktober bis 8. November 2019 dasProgramm der EY Start-up Academy, wirken in mehr als 30 Workshops undTrainings mit und treffen potenzielle Finanzierungspartner (darunterVCs, Business Angels und weitere Investoren). Zu den inhaltlichenSchwerpunkten gehören neben Fundraising, Business Planung und PitchCoaching auch Regulatorik, Datenschutz, IP-Recht, Compliance, IT undPreisstrategie. Während der EY Start-up Academy erhalten dieFinalisten zudem Zugriff auf den "EY Finance Navigator", eininnovatives Online-Planungstool, mit dem Finanzinformationenverarbeitet sowie Modelle und Prognosen erstellt werden können. DasTechQuartier stellt den teilnehmenden Start-ups Arbeitsplätze zurVerfügung und ermöglicht den Zugang zur Start-up- und Tech-Community.Die Deutsche Börse AG bringt ihre Kompetenzen aus dem Deutsche BörseVenture Network mit ein. Der Bundesverband Deutsche Startups und dieBusiness Angels FrankfurtRheinMain decken Finanzierungsthemen und dieInvestorenseite ab.Details zum AblaufBewerbungen können bis 31. August 2019 auf der Website der EYStart-up Academy hochgeladen werden. Aus den eingegangenenBewerbungen wird Anfang September eine Vorauswahl getroffen. Dienominierten Gründer nehmen am 17. September 2019 an einem PitchContest teil. Die Teilnehmer des Programms werden von einer Jury ausInvestoren und Experten gewählt. Die Abschlussveranstaltung findet am12. November 2019 in Frankfurt a.M. statt. "Wir sind davon überzeugt,dass Wirtschaft, Universitäten und Politik in Deutschland Hand inHand gehen müssen, um das Start-up-Ökosystem nachhaltigweiterzuentwickeln. Mit den diesjährigen Partnern der EY Start-upAcademy, die alle wesentlichen Bausteine zur erfolgreichen Umsetzunginnovativer Tech-Ideen abdecken, wollen wir dazu einen Beitragleisten", so Christopher Schmitz.Stimmen der Teilnehmer aus den VorjahrenDie EY Start-up Academy hat in den Vorjahren bereits einigeErfolgsgeschichten hervorgebracht. So konnte das Frankfurter Start-upnode.energy im Rahmen der Academy eine erfolgreicheFinanzierungsrunde anstoßen und Wachstumskapital in fastsiebenstelliger Höhe sichern. Weitere Beispiele sind die Start-upsAsteria, EVANA, Kruzr, Livello und Mapstar, die nach der Teilnahme andem Programm erfolgreiche Finanzierungen vermelden oder neueLead-Investoren an Bord holen konnten."Die Erfahrungen der EY Start-up Academy waren eine wichtigeHilfe. Für die Skalierung unserer Augmented Reality App Plattform isteine Series A Finanzierungsrunde für März 2020 geplant". Mapstar"Die EY Start-up Academy war für uns ein echter Kick-Starter -insbesondere mit Blick auf die Vernetzung mit Investoren".node.energy"Seit der Teilnahme an der EY Start-up Academy zählt StudySmarterüber 160.000 teilnehmende Studenten. Zudem wurden wir als bestesEuropean EdTech-Startup ausgezeichnet". StudySmarter"Im Nachgang zur EY Start-up Academy wurde die othermo GmbH in dasAcceleration-Programm von e.on agile aufgenommen und überwacht nunknapp 30 Energiezentralen". 