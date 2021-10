"Tech for Impact Map 2021": PwC zeigt Top-100-Lösungen für mehr Nachhaltigkeit im Bau- und Immobiliensektor

Düsseldorf (ots) -- Transformation der Immobilienwirtschaft erfordert größere Transparenz über Umweltauswirkungen- mehr als 500 Unternehmen aus aller Welt gesichtet und bewertet- Thomas Veith, Partner und Leader Real Estate bei PwC Deutschland: "Wir waren beeindruckt zu sehen, wie viele innovative Lösungen es bereits für eine nachhaltigere Bau- und Immobilienbranche gibt."- Christiane Conrads, Local Partner und EMEA Real Estate ESG Leader bei PwC Deutschland: "Diese Lösungen stellen wesentliche Instrumente dar, um der großen Komplexität und Dynamik der ESG-Transformation im Immobilienbereich zu begegnen."Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden für viele Branchen immer wichtiger. Das gilt auch für den Bau- und Immobiliensektor. Denn dieser ist einer der wesentlichen CO2-Emittenten - allein in Deutschland sind Gebäude für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Daher rücken auch in der Immobilienbranche die sogenannten ESG-Kriterien (ESG: Environment, Social, Governance) immer stärker in den Fokus des Kapitalmarkts, von Investoren, anderen Stakeholdern und nicht zuletzt der Regulatorik.Voraussetzung für die Transformation des Bau- und Immobiliensektors in Richtung mehr Nachhaltigkeit ist zum einen eine größere Transparenz darüber, wie sich Immobilien über ihre gesamte Lebensdauer tatsächlich auf die Umwelt auswirken; zum anderen braucht es Innovationen, die diese Auswirkungen minimieren helfen. Beides - mehr Transparenz und Innovation - zeigt die "Tech for Impact Map 2021", die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) gemeinsam mit BUILTWORLD, der führenden Eventplattform der internationalen Immobilien- und Bauindustrie, erstmalig erstellt hat. Die Aufstellung ist das Ergebnis des "Tech for Innovation"-Wettbewerbs und präsentiert die besten 100, in den vergangenen zehn Jahren entwickelten Lösungen von Technologieunternehmen für die Bau- und Immobilienbranche. Mit Thomas Veith, Christiane Conrads, Sebastian Kreutel, Julia Arlt und Frederik Walbaum hatte PwC mehrere Mitglieder für die hochkarätig besetzte Jury gestellt.Innovationen für den gesamten ImmobilienlebenszyklusUnternehmen aus aller Welt konnten sich für eine der insgesamt fünf Kategorien bewerben: Research/Analytics, Sustainable Building, Asset Management, ESG Reporting und Smart Cities. Die Auswahl erfolgte somit entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Grundlage war ein vollumfängliches Verständnis der ESG-Kriterien.Thomas Veith, Partner und Leader Real Estate bei PwC Deutschland, sagt: "Wir wollten innovative Unternehmen finden, die alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen abdecken. Der Schwerpunkt lag allerdings auf Umweltaspekten, da hierfür mehr Standards und verlässlichere Daten existieren, um Risiken präzise zu quantifizieren und Szenarien zu modellieren."Top 100 nach präzise definierten Kriterien ermitteltMehr als 500 Unternehmen aus aller Welt hatten sich für die erste "Tech Impact Map 2021" beworben. Die Jury hat sie gesichtet, jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet und so die besten 100 Unternehmen ermittelt. Berücksichtigt hat sie folgende Kriterien: Idee, Impact, Geschäftsmodell, Markt, Team, Innovationsgrad, Potenzial und Realisierung. Aufgrund regulatorischer Rahmenbedingungen standen Unternehmen im Fokus, die entweder mit Teams in Europa vertreten sind oder europäische Kunden bedienen."Wir waren beeindruckt zu sehen, wie viele innovative Lösungen es bereits für eine nachhaltigere Bau- und Immobilienbranche gibt", sagt PwC-Experte Thomas Veith. "Nun geht es darum, möglichst viele von ihnen flächendeckend umzusetzen, damit die Branche möglichst rasch deutliche Fortschritte in puncto Nachhaltigkeit erreicht." Angesichts der großen Komplexität und Dynamik der ESG-Transformation stellen digitale Lösungen wesentliche Instrumente auf dem Weg zu höheren Nachhaltigkeitsstandards dar. "Hierbei gilt es, die Einsatzmöglichkeiten genau im Blick zu behalten. Erwartungsgemäß werden digitale Lösungen zukünftig nicht nur bei der Bewertung von physischen Risiken des Klimawandels, sondern auch beim Tracking und der Bewertung transitorischer Risiken eine immer größere Rolle spielen", erklärt Christiane Conrads, EMEA Real Estate ESG Leader bei PwC Deutschland. Für 2022 ist eine weitere Auflage der "Tech Impact Map" geplant. Bewerbungen sind bereits möglich (https://www.builtworld.com/contest/tech-for-impact).Neben der neuen "Tech Impact Map 2021" veröffentlicht PwC Deutschland bereits seit dem Jahr 2018 die PropTech Map. Sie präsentiert innovative Unternehmen im Immobiliensektor und unterscheidet sie u. a. nach ihren Reifegraden (Start-up- bzw. Growth-Phase). Die PropTech Map (https://www.pwc.de/de/real-estate/digital-real-estate/proptech-map.html) dient dazu, den wachsenden PropTech-Markt in Europa zu strukturieren und PropTech-Unternehmen mit etablierten Real-Estate-Asset-Managern besser zu vernetzen.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.techforimpactmap.com