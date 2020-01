Tech Semiconductors: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Kurs der Aktie Tech Semiconductors steht am 20.01.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 17.3 CNY. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Tech Semiconductors nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tech Semiconductors erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -2,38 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +56,14 Prozent im Branchenvergleich für Tech Semiconductors bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,24 Prozent im letzten Jahr. Tech Semiconductors lag 63,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tech Semiconductors mit einem Wert von 44,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 111,53 , womit sich ein Abstand von 61 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,73 Prozent und liegt damit 0,36 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,09). Die Tech Semiconductors-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.