Tech Mahindra treibt Co-Innovation in Deutschland mit Telefonica

Bangalore, Indien (ots) - Tech Mahindra, ein führender Anbietervon Services und Lösungen für die digitale Transformation undBusiness Re-Engineering, hat in München sein Forschungs- undEntwicklungszentrum 'Makers Lab' eröffnet. Es bietet 100 ProzentOn-Site Support, um Kunden in ihrer digitalen Transformation zuunterstützen.In der neuen Niederlassung sind rund 120 Mitarbeiter alsProzessberater, Solution Architects, Programmierer und DigitalCoaches tätig. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll sich ihre Zahlverdoppeln.Vikram Nair, President EMEA Tech Mahindra, erklärt: "Wir werden inder Region viele qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Mit dem MakersLab bieten wir zudem ein Technologiezentrum, in dem Start-Ups,Kunden, Partnerunternehmen, Wissenschaftler und Studenten ihre Ideenund Konzepte testen können."Der Fokus der Entwicklungsarbeit liegt auf Technologien wieKünstliche Intelligenz, Machine Learning, Robotics, Internet ofThings (IoT), Augmented Reality / Virtual Reality, 5G,Software-definierte Netzwerke und Quantum Computing. Weltweit gibt esnun sieben Makers Labs, hier wurden bereits wegweisende Lösungenentwickelt, darunter "Hiro" (Home Intelligence Robotics), ein Robotermit Healthcare-Einheit, für den Tech Mahindra den Economic TimesAward 2017 erhalten hat.Software Factory of the Future - Blaupause für die DigitalisierungDas Makers Lab und die NewAgeDelivery Plattform bilden dieKernkomponenten des neuen Geschäftsmodells von Tech Mahindra: derSoftware Factory of the Future. Anstelle des teilweisen Offshoringssetzt Tech Mahindra dabei auf enge Zusammenarbeit mit Kunden zu 100Prozent vor Ort."Die Digitalisierung zwingt praktisch jedes Unternehmen, seinGeschäftsmodell zu überdenken und gegebenenfalls neu zu gestalten.Damit wir unsere Kunden dabei unterstützen können, haben wir bei unsbegonnen und mit der Software Factory of the Future einGeschäftsmodell für die digitale Zukunft von Tech Mahindraentwickelt", so Amit Kumar Jain, Vice President Tech Mahindra.Tech Mahindra setzt dieses Modell bei Telefónica Deutschland um.Das Projekt zielt darauf ab, alle Geschäfts- und Entwicklungsprozesseauf Basis einer schlanken, zukunftsfähigen und skalierbaren Plattformvollständig zu digitalisieren. "Durch eine umfassende digitaleTransformation wird Telefónica Deutschland bis 2022 "Mobile Customer& Digital Champion" - der Anbieter mit dem besten Kundenerlebnis imdeutschen Mobilfunkmarkt. Ein starkes Netz und ein exzellenterKundenservice mit Self-Service-Funktionen über alleKundenkontaktpunkte hinweg bilden die Grundlage. Die Gestaltung undSteuerung des digitalen Self-Service in Kombination mit vollständigerProzessautomatisierung sind das Herzstück der Digitalisierung undKernaufgabe der IT", sagt Guido Eidmann, CIO Telefónica Deutschland."Wir freuen uns, dass sich Tech Mahindra als unser Partner auf dieBedürfnisse der Kunden konzentriert. Das Konzept der Software Factoryof the Future ist ein vielversprechender Baustein und einüberzeugendes Konzept."Pressekontakt:Christine SchulzeAgentur Lorenzoni GmbH, Public RelationsLandshuter Straße 29, 85435 Erding b. MünchenT: +49 8122 55917-14; F: -29christine@lorenzoni.de; www.lorenzoni.deOriginal-Content von: Tech Mahindra, übermittelt durch news aktuell