Tech M&A-Trends der DACH-Region - viel Bewegung und doch Luft nach oben / Anstieg der Bewertungen / prognostizierter Aufwind besonders bei Autotech, Healthtech, Digital Marketing und Enterprise Software

London/Frankfurt (ots) -Die Experten des internationalen Technologie-BeratungsunternehmensHampleton Partners haben die Trends hinsichtlich Übernahmen undFusionen im Tech-Umfeld für den deutschsprachigen Raum unter die Lupegenommen und im aktuellen Tech M&A Outlook 2020 DACH zusammengefasst.Nach einem Rekordjahr 2017 mit 194 Transaktionen in der DACH-Region,hat sich 2018 etwas zurückhaltender entwickelt. Obwohl sich dieTransaktionsaktivität auf einem hohen Niveau bewegt, ist das Volumenin den ersten zwei Quartalen 2018 14 Prozent bzw. 25 Prozentniedriger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.DACH - von stabil bis volatilSeit 2017 hat das Transaktionsvolumen in Deutschland etwasabgenommen. Der österreichische Markt hat in dieser Zeit volatileTendenzen verzeichnet. Nach einem Höhepunkt von neun Transaktionen imzweiten Halbjahr 2017 fiel das österreichische Volumen in dendarauffolgenden ersten Monaten 2018 auf 5 Transaktionen. Im Gegensatzhierzu ist der Schweizer Markt bemerkenswert konsistent, mit 17-18Transaktionen pro Halbjahr seit Anfang 2017.Der Gesamtwert der offengelegten Transaktionen ist von EUR 6,3Mrd. im ersten Halbjahr 2017 auf EUR 15,6 Mrd. genau ein Jahr späterstark gewachsen. Diese Entwicklung resultierte insbesondere aus dreiMilliardentransaktionen, die in den ersten sechs Monaten 2018veröffentlicht wurden. Die größten Transaktionen waren dabeifolgende: Der Kauf des deutschen und zentral-europäischenTelekommunikationsgeschäfts von Liberty Global durch Vodafone für EUR10,9 Mrd. gefolgt vom Kauf des Bereichs Zahlungsverkehr der SchweizerSIX Group durch die französische Worldline für EUR 2,3 Mrd. sowie dieBASF-Übernahme der Digital-Farming-Aktivitäten von Bayer für EUR 1,7Mrd.In Deutschland kauft man gerne deutschAngesichts der Tatsache, dass Deutschland die größteVolkswirtschaft Europas ist, verwundert es nicht, dass Deutschlandmit 30 Prozent auch den größten Anteil an inländischen Käufernstellt. Im Unterschied hierzu gibt es in Österreich und der Schweizweniger inländische Käufer, weshalb diese Unternehmen häufiger durchKäufer aus anderen Ländern - auch zu deutlichen Teilen derDACH-Region - gekauft werden.Im Vergleich zu Deutschland und Österreich wurden Unternehmen ausder Schweiz vergleichsweise oft durch nordamerikanische Käufererworben (35 Prozent). Österreich hat den größten Anteil an Käufernaus Europa, mit einem Gesamtanteil von 74 Prozent. Aktivste Käuferder DACH-Region waren Accenture und Hexagon mit jeweils fünfÜbernahmen und IBM mit vier Übernahmen in den vergangen 30 Monaten.Finanzinvestoren im AufwärtstrendWährend der Anteil von Finanzinvestoren in DACH-Transaktionenzwischen Anfang 2013 und dem drittem Quartal 2014 unbeständig war,hat sich vom vierten Quartal 2014 bis Q3 2017 ein fast durchwegstetig ansteigender Trend etabliert, mit einem Höhepunkt von 29Prozent im dritten Quartal 2017. Seitdem hat sich der Anteil wiederetwas normalisiert und betrug in Q2 2018 gut 10 Prozent.Deutschland ist einer der größten Fintech-Hubs EuropasIm Vergleich zu anderen Sektoren ist im Bereich Fintech dieVerkäufergruppe lokaler, da 38 Prozent der DACH-Unternehmen durcheinen DACH-Käufer übernommen werden. Transaktionen auf lokalem Niveausind aufgrund regulativer Aspekte des Finanzsektors leichterdurchzuführen, als transkontinentale Deals. In Europa ist Deutschlandnach Großbritannien der größte Fintech-Hub. Laut CB Insights erhältDeutschland 14 Prozent und Großbritannien 38 Prozent allerFrühphasenfinanzierungen im europäischem Fintech-Bereich.Ausblick 2020Für 2018 wurde erwartet, dass die M&A-Aktivität zu Jahresbeginnstark wachsen würde. Obwohl das Transaktionsvolumen der DACH-Regiondiese Erwartung nicht eindeutig bestätigt, ist ein baldiger Anstiegwahrscheinlich. Grund hierfür ist, dass M&A zur einer Zyklizitätneigt und die derzeitige Stabilisierung des Transaktionsvolumens eineAufwärtsentwicklung wahrscheinlich werden lässt. Und solange dieZinsen auf dem derzeitigen niedrigen Niveau verbleiben, könnenStrategen wie Finanzinvestoren zudem weiterhin hohe absolute Beträgefür Akquisitionen aufwenden.Mehrere Bereiche des Technologiesektors werden eineKonsolidierungswelle erfahren - so beispielsweise der E-CommerceSektor oder IT-Dienstleistungen. Aufwind ist besonders in denBereichen Autotech, Healthtech, Digital Marketing und EnterpriseSoftware zu erwarten. Hinzu kommt, dass neue Technologien wieBlockchain, Artificial Intelligence/ Machine Learning, Big Data,Internet of Things, Cloud sowie autonome und venetzte Fahrzeuge neueÜbernahmeziele über alle Branchen hinweg schaffen werden.Der aktuelle Hampleton Partners DACH Tech M&A Outlook 2020 Reportsteht kostenlos zum Download unter diesem Link zur Verfügung:https://hampletonpartners.com/tech-m&a-outlook-2020-dachWebinar zu den aktuellen M&A-TrendsInteressenten, die mehr zu den aktuellen DACH-M&A-Trends erfahrenmöchten, können an einem kostenlosen Webinar teilnehmen. Darinerläutern Axel Brill und Jan Eiben, Analysten bei Hampleton Partners,welche Chancen sich für verkaufswillige Gründer, aber auch für anZukäufen interessierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum derzeitergeben. Eine Anmeldung ist über diesen Link möglichhttps://digital.internetworld.de/webinar-hampleton-digitalisierung/Hinweis für Redakteure:Die Daten und Informationen für den M&A-Marktreport von HampletonPartners wurden aus der Datenbank 451 Research (www.451research.com)zusammengestellt.Pressekontakt:Kontakt zu Hampleton PartnersFatma KhanjarMarketing und Events Executive Hampleton Partnersfatma@hampletonpartners.comTelefon: +44 203 728 6915Kontakt für Presseanfragen zu Hampleton PartnersDigitalk Text und PRKatharina ScheurerEmail: hampleton@digitalk-pr.deOriginal-Content von: Hampleton Partners, übermittelt durch news aktuell