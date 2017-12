Tech-Giganten sind enttäuscht über die Aufhebung der Netzneutralität

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Federal Communications Commission hat vor kurzem Regeln abgeschafft, die den gleichberechtigten Zugang zum Internet schützen. Die Unternehmen im Silicon Valley haben im Wesentlichen das Gleiche getan wie Millionen von normalen Amerikanern: Sie haben Nachrichten auf Social Media-Seiten gepostet, um die Leute wissen zu lassen, dass sie über das Ende der Netzneutralität deprimiert waren.

Die Resonanz war nicht so stark, wie sich manche von Unternehmen wie Facebook (WKN:A1JWVX) und Alphabet (WKN:A14Y6H) erhofft hatten. Wie in einem Artikel der New York Times, der vor der Abstimmung der FCC veröffentlicht wurde, stand, haben sich die Technologie-Giganten „in der Debatte über den Schutz der Netzneutralität im Hintergrund gehalten“.

Hier sind einige dieser „tief empfundenen“ Nachrichten.

Facebook

Facebook (WKN:A1JWVX) COO Sheryl Sandberg antwortete mit einem Beitrag auf Facebook, der besagt, dass die Entscheidung der FCC „enttäuschend und schädlich“ sei. Sie merkte auch an, dass das Unternehmen bereit war, mit den Mitgliedern des Kongresses zusammenzuarbeiten, um „das Internet frei und offen zu machen“, aber sie gab nicht an, welche Schritte sie oder ihr Arbeitgeber zu unternehmen gedachten.

Eine Reihe von Kommentaren zum Beitrag sagte, ihre Worte fühlten sich leer an. Es war jedoch mehr eine Reaktion als von ihrem Chef. Facebook-CEO Mark Zuckerberg, der in diesem Jahr durch Amerika tourt, um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, was die Amerikaner wollen, hat es versäumt, eine Erklärung auf seiner eigenen Facebook-Seite zu veröffentlichen.

Die Leute haben Facebook auch schnell der Heuchelei beschuldigt und auf die Kritik hingewiesen, die es letztes Jahr wegen der Förderung seiner Free Basics App in weniger entwickelten Ländern erlitten hat. Facebook behauptet, dass Menschen in mehr als 65 Ländern, die ansonsten nicht in der Lage gewesen wären, das Internet zu nutzen, über die App Zugang erhalten haben. Aber weil es den Zugang zu nur einer kurierten Liste von Websites erlaubt, ist Free Basics genau das, was die Netzneutralität verhindern soll.

Tatsächlich wurde die Internet-App im vergangenen Jahr in Indien verboten, weil sie gegen die Netzneutralität des Landes verstoßen hat. Darüber hinaus hat die Aktivistengruppe Global Voices die App überprüft und festgestellt, dass Facebook durch sie wie ein ISP (Internet Service Provider) agiert. „Für Nutzer, die mit Free Basics online gehen wollen, stellt Facebook die Regeln auf und ist damit der Hauptnutznießer der Gewinne, die durch Nutzerdaten generiert werden“, heißt es in dem Bericht.

Netflix (WKN:552484), das ohne Netzneutralität gezwungen sein könnte, große Summen an die ISPs zu zahlen, veröffentlichte eine kurze Erklärung auf Twitter an dem Tag, an dem die FCC abstimmte und sagte, dass man von der „fehlgeleiteten“ Entscheidung „enttäuscht“ sei.

Der Streaming-Media-Riese sagte auch, er rechne damit, dass ein längerer Rechtsstreit in dieser Angelegenheit stattfinden werde.

Amazon

Amazon (WKN:906866) CTO Werner Vogels hat auf Twitter eine kurze Antwort gepostet, in der er sagte, dass auch er von der Entscheidung „enttäuscht“ sei. „Wir werden weiterhin mit unseren Kollegen, Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um Wege zu finden, um ein offenes und faires Internet zu gewährleisten, das weiterhin massive Innovationen vorantreiben kann“, schrieb er.

Amazon war wohl der proaktivste der großen Tech-Giganten. Das Unternehmen schickte Ende November und Anfang Dezember Vertreter zur Lobby der FCC-Beauftragten. Der Senior Public Policy Manager, Darren Achord, traf sich sogar mit dem FCC-Vorsitzenden Ajit Pai.

„Wir betonten die Notwendigkeit für durchsetzbare, einleuchtende Regeln zum Schutz des offenen Internets und zum Schutz vor verbraucherfeindlichen und wettbewerbswidrigen Aktivitäten“, schrieb Gerard Waldron, ein Anwalt von Amazon, über das Treffen.

Google

Alphabets Google, die größte Suchmaschine der Welt, sagte letzten Monat, dass sie vom Vorschlag, die Netzneutralität aufzuheben, „enttäuscht“ seien. Darüber hinaus war Google im Kampf gegen die Aufhebung der Netzneutralität nicht gerade führend.

Apple (WKN:865985) trat im August in den Kampf um die Netzneutralität ein und teilte der FCC mit: „Breitbandanbieter sollten legale Websites und Dienste nicht blockieren, drosseln oder anderweitig diskriminieren.”

Sollen wir jetzt applaudieren?

So äußerten einige Tech-Giganten ihre Enttäuschung. Verdient das Respekt oder Beifall von den 83 % der Amerikaner, die die Netzneutralität bevorzugen (basierend auf einer kürzlich durchgeführten Umfrage der University of Maryland’s School of Public Policy)? Diese überwältigende – und parteiübergreifende – Mehrheit der Befragten wünschte, dass die Regeln so wie bisher bleiben sollten.

Die Amerikaner fangen an zu erkennen, wie viel Macht diese Unternehmen haben, und sie beginnen zu verlangen, dass sie etwas davon für das Gemeinwohl nutzen.

Erlaube mir daher allen, die in der Technologiebranche tätig sind, diesen Neujahrsvorsatzvorzuschlagen: 2018, tun Sie bitte mehr.

