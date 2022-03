Tech- & Dividendenaktien mit leichtem Turnaround? Die 1 Frage, die du dir mit Sicherheit in 3 Jahren nicht stellen willst

Tech- und Dividendenaktien sind im Turnaround? Möglich. Der Mittwoch dieser Woche hat jedenfalls eine positivere Dynamik gebracht. Mit einem Kursplus im DAX von zwischenzeitlich 5 % hat es zumindest mal eine kleinere Erholung gegeben. Ob der Tiefpunkt erreicht ist, das ist eine andere Frage.

Das ist ein gutes Stichwort für unseren heutigen Artikel. Auch wenn einige Aktien wieder zulegen konnten, möchtest du dich mit Sicherheit in drei Jahren, vielleicht auch in einem oder in fünf nicht fragen: Warum habe ich nicht zugeschlagen? Das ist jedenfalls, was mich im Moment umtreibt.

Tech- & Dividendenaktien jetzt nicht mehr so günstig …?!

Sicher, wir alle kaufen am liebsten auf dem Tiefpunkt und würden gerne auf jedem Hoch verkaufen. Auch das ist etwas, das uns anspornt, könnte aber auch ein falscher Freund sein. Selbst nach einem Kursplus von 5 oder 10 % sollte man sich nämlich fragen: Warum sollte die Tech- oder Dividendenaktie kein Kauf sein?

Eine Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite zu kaufen ist immer noch attraktiv. Vielleicht gibt es keine 5,2 % mehr. Aber in einigen Jahren (und das habe ich im Nachgang des letzten Crashs bemerkt) sagt man sich nicht: Warum hast du nicht bei 5,2 % direkt investiert? Nein, sondern man sagt sich gleichzeitig auch: Mensch, warst du dämlich, diese Aktie nicht mit 4,5 oder 4,7 % erneut gekauft zu haben. In der Situation würde man gerne ein weiteres Mal zuschlagen. Trotzdem hindert einen manchmal, dass man nicht mehr auf dem Tiefpunkt kaufen kann.

Gleiches gilt für so manche Tech- oder Growth-Aktie. Wenn die Aktie in einer dynamischen Session 10 % an Wert gewinnt, möchte man diese 10 % vielleicht nicht direkt on top bezahlen. Vielleicht erhält man die Gelegenheit, auch noch einmal günstiger zum Zug zu kommen. Aber es ist ebenso möglich, dass die Aktie stärker steigt. Und dass man in drei Jahren auf einen Verdreifacher blickt und sich fragt: Warum habe ich nicht gekauft, als die Aktie wirklich preiswert war?

Der Fokus ist entscheidend, wenn es um die jetzige Auswahl von Tech- oder Dividendenaktien geht. Was möchtest du: Jetzt einmalig den besten Deal schaffen? Oder langfristig orientierte Käufe, die insgesamt sehr clever und preiswert sind. Vielleicht nicht ideal, aber unterm Strich schon nah dran.

Entscheide dich jetzt!

Tech- und Dividendenaktien sind noch sehr preiswert. Ob man eine Aktie auf dem Tiefpunkt kauft, ist nicht so entscheidend wie das allgemeine preiswerte Kaufen. Trotzdem stehen wir uns häufig selbst im Wege, wenn wir nicht den vermeintlich besten Deal schaffen. Und genau das führt im Nachhinein zu der Frage: Warum habe ich nicht, als die Chancen preiswerter waren? Das ist etwas, das ich in dieser Korrektur um jeden Preis vermeiden möchte und das mich anspornt, vielleicht auch mal gierig zu sein, selbst wenn kein Top-Deal mehr möglich ist.

Der Artikel Tech- & Dividendenaktien mit leichtem Turnaround? Die 1 Frage, die du dir mit Sicherheit in 3 Jahren nicht stellen willst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022