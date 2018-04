München (ots) - Tech Data (Nasdaq: TECD) startet in Kürze die IoTon Wheels-Roadshow, die von April bis Juni durch neun Städte in fünfLändern tourt und Vertriebspartnern und deren Endkunden Internet ofThings (IoT)-Lösungen für den Einzelhandel, das Transportwesen, dieLogistik- und Fertigungsbranche sowie für Gebäudemanagementpräsentiert.Die Roadshow, die am 16. April in Spanien startet, hilft Tech DataPartnern dabei, IoT einfach in ihr Portfolio zu integrieren undinnovative Lösungen bei ihren Endkunden zu platzieren. Das Besonderealler vorgestellten Lösungen ist, dass sie sofort adaptierbar,individuell skalierbar und wiederholt einsetzbar sind.In Deutschland wird die Roadshow am 2. und 3. Mai in Köln und am7. und 8. Mai in München Station machen. Vertriebspartner haben dieChance, ihre Kunden mitzunehmen und gemeinsam Lösungen mit Expertenfür den konkreten Einsatz zu skizzieren. Das Programm derTagesveranstaltung ist sowohl für Vertriebsspezialisten als auch fürtechnische Mitarbeiter von Fachhändlern ausgelegt.So erfahren Gäste der Roadshow beispielsweise, wie einausgeklügeltes Power Management in Fabriken und produzierendenUnternehmen deutlich Betriebskosten sparen kann. Die vorgestellteLösung zeigt konkret auf, wie unnötige Beleuchtungs-, Kühl- oderHeizkosten eingespart, unbesetzte Flächen effizient genutzt undextreme Belegungsschwankungen von Maschinen optimiert werden können -bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit für Maschinen und Daten.Die Einbindung verschiedenster Komponenten und Hersteller zeigtauch die Tech Data Energiemanagementlösung auf, mit der Immobilienüberwacht, verwaltet und gesteuert werden können, um Räume sicher,Systeme zuverlässig, Energieverbrauch effizient und den Betriebnachhaltig zu gestalten. Die Teilnehmer der Roadshow erleben vor Ortdas geprüfte Zusammenspiel von Sensoren und Smart Circuit Breakersvon Schneider Electric, Industrial Edge Gateways von Advantech,Cellular Backhaul Connectivity von Vodafone, Network Infrastructurevon Cisco, Edge Software von Nexiona, IoT Middleware, AnalyticsMachine Learning und Dashboard/Visualisation Applications vonMicrosoft. Innovative Lösungen, auf die Tech Data Vertriebspartner absofort Zugriff haben, ohne sich selbst mit Design, Entwicklung odereiner umfassenden Testphase beschäftigen zu müssen.Abel Smit, Director IoT Consulting und Customer Success bei TechData Europe, kündigte an: "Das Tech Data IoT-Team und unsereSponsoren freuen sich, die Vielfalt und Potentiale unsererinnovativen Lösungen auf sehr einfache Art und Weise zu präsentieren.Mit der IoT on Wheels-Roadshow bieten wir unseren Vertriebspartnerneine einzigartige Eventserie und zeigen auf, wie leicht IoT zuverstehen, zu implementieren und zu verkaufen ist. IoT ist einegroßartige Möglichkeit für Unternehmen, die Welten der IT und desOperation-Bereiches zu verbinden. Wer die analoge und digitale Weltmiteinander vernetzt, kann daraus wichtige Erkenntnisse ableiten undsich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil erarbeiten."Die Entwicklung des Internet of Things ist einer der Top 10Strategic Technology Trends von Gartner für 2018. BewährteInnovationen und branchensichere IoT-Experten unterstützen auf derRoadshow Fachhändler dabei, diesen Markt für sich zu erschließen undsich mit wichtigen Kollaborationspartnern von Herstellern undSystemintegratoren zu vernetzen. Die IoT on Wheels-Roadshow von TechData demonstriert die Leistungsfähigkeit eines vernetzten Ökosystemsund eine Reihe spannender IoT-Branchenlösungen, die mit Unterstützungder Hersteller Cisco, Microsoft, APC von Schneider Electric undVodafone sowie von Panduit, Advantech, HPE und Informatica entwickeltwurden.Interessierte Vertriebspartner erhalten weitere Informationen auchzur Anmeldung unter www.as.techdata.eu/de/iot_on_wheels/ oder perEmail an nextgen@techdata.de.Über Tech Data:Tech Data verbindet die Welt mithilfe von Technologien. UnserEnd-to-End-Portfolio an Produkten, Services und Lösungen, sowieunsere spezialisierten Fähigkeiten und tiefe Expertise in NextGeneration Technologien helfen Channel-Partnern, die Produkte undLösungen bereitzustellen, die Vernetzung, Wachstum und Fortschrittermöglichen. Tech Data nimmt auf der Liste der Fortune 500® den 107.Platz ein und steht seit neun Jahren in Folge auf der Liste der"World´s Most Admired Companies" von Fortune. Nähere Informationenfinden Sie unter www.techdata.com und www.techdata.de.Pressekontakt:Tech Data GmbH & Co. OHGAntje BremerTel.: +49 (0)89 4700 1229Fax: +49 (0)89 4700 1300abremer@techdata.deInternet: http://www.techdata.deOriginal-Content von: Tech Data GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuell