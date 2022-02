Dem Tech-Crash sei dank: Die Netflix-Aktie gibt es derzeit endlich wieder etwas günstiger!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Es ist ja durchaus so, dass Turbulenzen an den Börsen oder gar ein Crash auch ihre guten Seiten haben. Denn dann gibt es unter Umständen einige Werte etwas günstiger zu haben, die schon längere Zeit auf der Watchlist stehen.

In den letzten Wochen waren es hauptsächlich die Technologieaktien, die ein nicht so schönes Bild abgegeben haben. Wer hier aufgrund der vorher stark gestiegenen Kurse nicht investiert oder aufgestockt hatte, kann sich jetzt eventuell über einige Schnäppchen freuen.

Denn auch die ganz Großen haben mittlerweile teils kräftig Federn lassen müssen. So auch die Aktie der bekannten Streaming-Plattform Netflix (WKN: 552484). Grund genug für uns, um heute einmal einen kurzen Blick auf die Papiere und ihre Aussichten zu werfen.

Warum die Kursschwäche?

Am 17.11.2021 erreichte die Netflix-Aktie mit 691,69 US-Dollar ihren bisherigen Höchststand. Doch danach ging es mit dem Kurs erst einmal in kleinen Schritten etwas tiefer. Bis er schließlich am 21.01.2022 massiv einknickte.

An diesem Datum verloren die Papiere gegenüber dem Vortag stolze 22 % an Wert. Sie haben sich zwar seitdem wieder etwas nach oben bewegt, notieren aber aktuell mit 391,31 US-Dollar (11.02.2022) noch immer 43 % unter ihrem Höchstkurs vom November.

Aber was war eigentlich der Auslöser des Absturzes an diesem Tag? Hauptsächlich hängt dies mit der Bekanntgabe der letzten Quartalsergebnisse zusammen. Und wenn man sich den Kursrutsch der Netflix-Aktie anschaut, sieht es natürlich so aus, als ob dieser absolut katastrophal ausgefallen ist.

Doch eigentlich war das genaue Gegenteil der Fall. Immerhin konnte der Streaming-Anbieter aus Kalifornien einen Umsatzanstieg von 16 % verkünden. Und gegenüber dem Vorjahresquartal konnte auch der Gewinn um 12 % gesteigert werden. Aber gerade bei Netflix schauen die Anleger auch sehr interessiert auf die Abonnentenzahlen. Die konnten allerdings im Schlussquartal um über 8 Mio. zulegen.

Es gab aber etwas anderes, was die Investoren anscheinend gehörig verschreckt hat. Und zwar der Ausblick des Managements. Für das laufende Quartal rechnet Netflix nämlich nur noch mit 2,5 Mio. neuen Kunden. Zwei der Gründe für die Zurückhaltung dürften hier Preiserhöhungen in Nordamerika und die Konkurrenz durch andere Anbieter sein.

Ich bleibe optimistisch für die Netflix-Aktie

Also wenn du mich fragst, muss man den Ausblick nicht unbedingt für besorgniserregend halten. Immerhin hatte die Coronakrise Netflix schon im Vorfeld einen extremen Wachstumsschub verliehen. Und man kann sicherlich davon ausgehen, dass dieser einen Teil des zukünftigen Wachstums einfach schon vorweggenommen hat.

Doch bei Netflix muss hier das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein. Denn der Konzern ist ja mittlerweile nicht nur dabei, dafür zu sorgen, dass das herkömmliche Fernsehen immer weiter verdrängt wird. Auch sein Einstieg in das Geschäft mit Onlinespielen könnte seine Gewinnaussichten weiter verbessern.

Auf dem aktuellen Kursniveau könnte die Netflix-Aktie meines Erachtens mehr Chancen als Risiken bieten. Allerdings muss man beim derzeitigen Börsenumfeld natürlich immer auch mit weiteren Rücksetzern rechnen.

Langfristig sollte der Streaming-Dienst es aber schaffen können, weiter auf der Erfolgsspur zu bleiben. Wer genauso denkt, könnte sich also durchaus ein wenig Zeit nehmen, um sich einmal etwas genauer mit den Netflix-Papieren zu beschäftigen.

