Tech-Crash zu Ende? Du wirst bald bereuen, diese Aktien nicht näher betrachtet zu haben

Ob der Tech-Crash bald zu Ende ist oder noch weitergeht, diese Frage kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten. Wohl aber, dass du in einem, vielleicht zwei oder fünf Jahren verärgert sein wirst, wenn du diese volatile Phase nicht für günstige, wachstumsstarke Käufe genutzt hast.

Ich bin überzeugt, dass die Aktien von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) zu diesem Kreis dazuzählen. Langfristig orientiert schafft der Tech-Crash hier womöglich einzigartige Chancen.

Tech-Crash bald zu Ende? Axon Enterprise mit zwei Treibern!

Die Aktie von Axon Enterprise ist im Tech-Crash nicht ganz so tief gefallen. Trotzdem: Bei einem aktuellen Aktienkurs von 121,30 Euro sind die ehemaligen Bestmarken von über 171 Euro inzwischen ca. 30 % entfernt. Ein solides Niveau, um über einen Nachkauf nachzudenken, durchaus.

Axon Enterprise macht an vielen Fronten Fortschritte. Nicht nur, was das allgemeine Wachstum umsatzseitig angeht, das sich teilweise beschleunigt hat. Nein, sondern auch die Reichweite. Neben dem US-amerikanischen Kernmarkt setzen inzwischen Sicherheitsbehörden rund um den Globus auf die Lösungen. Taser, Bodycams und die anderen Devices kommen in den Niederlanden, Schottland, Indien und vielen weiteren Regionen und bei größeren, überregionalen Behörden zum Einsatz. Das hat das Umsatzwachstum ebenfalls beschleunigt.

Wichtig außerdem: Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 49 Mio. US-Dollar, beziehungsweise 0,67 US-Dollar je Aktie, beginnt womöglich eine profitable Wachstumsphase. Auch das kann ein wichtiger Kurskatalysator sein. Ein sich beschleunigendes Umsatzwachstum und Nettoergebnisse sind im Zusammenspiel geeignet, um langfristig herausragende Renditen einzufahren.

Der Tech-Crash hat außerdem diese Chance geschaffen, die mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,3 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 9 einhergeht. Ohne Zweifel eine attraktive, vergleichsweise günstige Chance für den Markt und die inzwischen erreichte Reichweite.

The Trade Desk: Immer noch erst am Anfang

The Trade Desk verzeichnet eigentlich stets ein solides Wachstum. Investoren sollten bedenken, dass der Werbemarkt ein wenig zyklisch ist. Zuletzt kletterten die Erlöse jedoch um 39 % im Jahresvergleich auf 301 Mio. US-Dollar. Das ist solide, zumal es auch hier ein Ergebnis je Aktie von zuletzt 0,12 US-Dollar gegeben hat. Inzwischen ist auch Profitabilität daher drin.

Allerdings ist The Trade Desk durch den Tech-Crash jetzt ebenfalls preiswerter. Nicht günstig, keine Frage. Weder eine Marktkapitalisierung in Höhe von 30,6 Mrd. US-Dollar noch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25,2 sagen das aus. Aber: Der Gesamtmarkt ist schon jetzt über 500 Mrd. US-Dollar schwer. Der innovative Ansatz sichert eine immer größere Reichweite. Zumal das Management die Lösungen auch global vermehrt anbietet. Wie zuletzt in Teilen im Nahen Osten.

301 Mio. US-Dollar Quartalsumsatz in einem Milliarden-Markt: Das klingt nach einer attraktiven, langfristigen Wette. The Trade Desk ist im Tech-Crash jedenfalls in der Spitze fast 50 % gefallen. Damit ist die Aktie heute preiswerter. Wie gesagt: nicht preiswert. Aber manchmal ist die Qualität, die Perspektive und das profitable Wachstum sogar einen solchen Preis wert.

