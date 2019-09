Tech Big Bang - Wenn Superhirne auf Superintelligenz treffen

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Zum vierten Mal fand in Chengduder World Nobel Laureate Biomedical Summit statt. Das diesjährige 6.Gipfeltreffen stand unter dem Motto "Artificial Intelligence andBrain Science: From the Bench to Human Applications and IndustryDevelopment" (Künstliche Intelligenz und Hirnforschung - Vom Laborbis zur Umsetzung für den Menschen und zur industriellenEntwicklung"). Das Gipfeltreffen versammelte mit 6 Nobelpreisträgern,den Mitgliedern von über 10 Akademien in China und dem Ausland,Spitzentalenten aus aller Welt und Vorreitern der Pharmaindustrie einformidables Team im Feld der Biomedizin, um Pionierarbeit inWissenschaft und Technologie auf globaler Perspektive auszutauschenund den potenziellen Trend der Entwicklung durch multidimensionalesDenken zu erkunden.Der diesjährige, gemeinsam vom World Medical Exchange Center(Peking) und der Regierung der Provinz Sichuan ausgerichtete Gipfelkonzentrierte sich auf die Grenzen und Möglichkeiten in derHirnforschung, den aktuellen Stand und die Zukunft der Anwendungenvon KI in der Biomedizin, intelligente medizinische Versorgung undRente, und weiteres. Ziel des Gipfels ist es, die Strategie zurIntegration der globalen Ressourcen, Transformation derErrungenschaften, Kultivierung von Technologieunternehmen undglobalen Industrialisierung zu fördern. Ziel ist außerdem, einevollständige Basis für die Integration von Produktion und Forschungzu schaffen, um China beim Aufbau einer weltweit orientierten,offeneren, kooperativen und gut mit Ressourcen ausgestattetenPlattform für den wissenschaftlichen und technologischen Austauschund einer Plattform zur Förderung der Entwicklung aufstrebenderIndustrien zu helfen.Der Vorsitzende des akademischen Komitees des Gipfels undNobelpreisträger Dr. Thomas Südhof äußerte sich zu den Erwartungen andas Gipfeltreffen und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieKonferenz für jeden von Interesse sein werde, der sich mit denBereichen Wissenschaft, Arzneimittelentwicklung oder den verwandtenFeldern für Grundlagenforschung und künstliche Intelligenzbeschäftigt. Ein Abstecher hin zur persönlichen Leidenschaft, denGourmetspeisen, begeisterte die Zuhörerschaft und sorgte für eineheitere Note.Während des Gipfels wurden mehrere aktuelle Themen diskutiert,z.B. die Möglichkeit zur Heilung bestimmter Hirnerkrankungen wieParkinson und die Alzheimer-Krankheit und daraus erwachsendeImplikationen für die Arzneimittelentwicklung. Als fesselndes Themaerwies sich insbesondere die KI-Entwicklung alsAlleinstellungsmerkmal bei Partners Healthcare, eine Entwicklung, diemit zahlreichen hochaktuellen und bislang unveröffentlichtenInformationen für reges Interesse von Seiten der Teilnehmer sorgteund den Blick in eine Zukunftswelt voller unbekannter und unendlicherMöglichkeiten eröffnete.Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass der Gipfel auf Grundlageder bisherigen Errungenschaften, die eine Brücke der Kommunikationund Zusammenarbeit für High-Tech-Talente aus der ganzen Weltgeschlagen haben, zu weiteren Erfolgen führen und überdies einehochwertige Transformation der traditionell überlegenenPharmaindustrie fördern wird, um einen größeren Nutzen für mehrMenschen in China und letztendlich die gesamte Menschheit zuerzielen.Pressekontakt:Shumin Wang1770131306415801302976Original-Content von: World Nobel Laureate Biomedical Summit, übermittelt durch news aktuell