Tech-Ausverkauf: Dieser angeschlagene Wachstumswert könnte laut Wall Street um 173 % steigen

Die wichtigsten Punkte

Die Wall-Street-Investmentbank Morgan Stanley bezeichnet Carvana als das „größte Raubtier im Autohandel“.

Der technologieorientierte Aktienindex Nasdaq 100 ist im Jahr 2022 bisher um 12 % gefallen, was ein beachtlicher Rückgang ist, wenn man bedenkt, dass es erst Januar ist. Aber da die Geschichte zeigt, dass man mit einer langfristigen Perspektive die besten Anlageergebnisse erzielen kann, könnte dieser rapide Abschwung am Markt eine gute Gelegenheit sein, Qualitätsunternehmen mit einem Abschlag zu kaufen.

Der technologieorientierte Gebrauchtwagenhändler Carvana (WKN: A2DPW1) könnte in diese Kategorie fallen. Das Unternehmen hat seit seinem Allzeithoch im August 2021 einen Kursrückgang von 58 % erlitten, aber die führende Wall Street Investmentbank Morgan Stanley (WKN: 885836) hat gerade eine sehr optimistische Einschätzung abgegeben. Hier ist der Grund dafür.

Ein Kraftwerk der Innovation

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind Schlagworte, die in der Tech-Branche in aller Munde sind. Aber Carvana nutzt beides, um seinen Kunden ein unvergleichliches Gebrauchtwagenkauferlebnis zu bieten. Der digitale Ansatz von Carvana ist so leistungsstark, dass der Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley das Unternehmen als „Spitzenreiter im Autohandel“ bezeichnet – und da Carvana zum zweitgrößten Autohändler in den USA aufgestiegen ist, könnte er recht haben.

Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher kennen den traditionellen Weg, einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Dazu gehört in der Regel eine Fahrt zum örtlichen Autohaus, wo dich ein Verkäufer durch die Fahrzeuge auf dem Parkplatz führt. Und das macht einen entscheidenden Punkt deutlich: Deine Möglichkeiten sind in der Regel auf den Bestand beschränkt, den der Händler an diesem Tag hat. Das Internet hat dies verbessert und ermöglicht es den Käufern, die Autos zu finden, die sie wollen, aber sie müssen immer noch mit einem bestimmten Händler in Kontakt treten und die Lieferung arrangieren, wenn sie außerhalb des Landes sind.

Carvana hingegen bietet einen vollständig digitalen Prozess. Obwohl es 28 physische „Automaten“-Standorte gibt, um die Abholung und Inzahlungnahme zu erleichtern, können Kaufinteressenten ein Fahrzeug online kaufen und es sich von einem vom Unternehmen angestellten Fahrer liefern lassen. Aber die Technologie geht noch einen Schritt weiter. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen überwacht Carvana Gebrauchtwagenauktionen, um die meistverkauften Fahrzeuge zu identifizieren, und stellt dann sicher, dass es einen ausreichenden Bestand an diesen Fahrzeugen hat.

Das macht Carvana zum ultimativen One-Stop-Shop für Kaufinteressenten.

Skalierung mit rasantem Wachstum

Der Schlüssel zum Erfolg von Carvana ist das Volumen. Durch die Einführung eines vollständig digitalen Ansatzes hat das Unternehmen die Möglichkeit, deutlich mehr Autos zu verkaufen, weil es ein viel größeres Publikum erreichen kann. Das Unternehmen behauptet, 80,6 % der US-Bevölkerung zu erreichen, und diese Zahl wächst weiter.

Das erklärt (zum Teil) das schnelle Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren.

Kennzahl Q3 2018 TTM Q3 2021 TTM CAGR Umsatz 1,6 Mrd. USD 10,8 Mrd. USD 88 % Bruttogewinn pro verkaufter Einheit 2.302 USD (Q3 2018) 4.672 USD (Q3 2021) 26 % Verkaufte Fahrzeuge 79.875 384.393 68 %

DATENQUELLE: CARVANA. CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE. CARVANA GIBT SEIN ERGEBNIS FÜR Q4 2021 AM 24. FEBRUAR 2022 BEKANNT.

Das Unternehmen hat von den steigenden Gebrauchtwagenpreisen profitiert, die durch die Verknappung von Neufahrzeugen aufgrund von Lieferengpässen bei Halbleitern in den Jahren 2020 und 2021 entstanden sind. Den jüngsten Inflationsdaten zufolge sind die Gebrauchtwagenpreise in den letzten zwölf Monaten auf breiter Front um 37 % gestiegen. Es ist unrealistisch, zu erwarten, dass dies ewig so weitergeht, daher wird sich das Wachstum von Carvana in den nächsten Jahren wahrscheinlich etwas abschwächen.

Das bestätigt auch die Umfrage der University of Michigan zur Verbraucherstimmung. Im Dezember 2021 waren nur 27 % der Verbraucher der Meinung, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Autokauf sei, im Vergleich zu 58 % im Vorjahreszeitraum. Es zeigt sich, dass kaum jemand überhöhte Preise für Gebrauchtwagen zahlen will.

Aber die Wall Street ist mit an Bord

Am 24. Januar bestätigte die Wall Street Investmentbank Morgan Stanley ihre Übergewichtung der Carvana-Aktie und setzte ein Kursziel von 430 US-Dollar. Das entspricht einem Kursanstieg von 173 % gegenüber dem heutigen Kurs von 157 US-Dollar. Selbst bei möglichen Problemen ist die Bank also der Meinung, dass Carvanas digitaler Ansatz ausreicht, um bei den Verbrauchern weiter an Zugkraft zu gewinnen.

Und Morgan Stanley ist nicht allein. Insgesamt 13 Analysten bewerten die Carvana-Aktie mit „Kaufen“ und sechs mit „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 344 US-Dollar, was einem Wachstum von 119 % entspricht.

Der breite Ausverkauf im Technologiesektor könnte eine gute Gelegenheit sein, Carvana in dein Portfolio aufzunehmen, aber der Markt ist weiterhin unsicher, sodass es am besten ist, eine langfristige Strategie zu verfolgen, wenn du die Aktie kaufst.

Der Artikel Tech-Ausverkauf: Dieser angeschlagene Wachstumswert könnte laut Wall Street um 173 % steigen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 28.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

