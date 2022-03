Tech-Ausverkauf: 5 Wachstumsaktien in 5 verschiedenen Branchen, die man jetzt kaufen sollte

Ob es die geopolitischen Spannungen in Europa sind oder die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA in diesem Jahr – es gibt definitiv keinen Mangel an Gründen, die den Aktienmarkt derzeit verunsichern.

Der Technologieindex Nasdaq 100 befindet sich nach wie vor in der Nähe eines Bärenmarktes, d. h. eines Wertverlustes von 20 % oder mehr – ein Niveau, das er im Jahr 2022 bereits einige Male durchbrochen hat. Viele einzelne Technologiewerte haben diese Marke jedoch bereits deutlich überschritten und im Zuge des brutalen Ausverkaufs 50 % oder mehr verloren.

Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Für Investoren mit einem langfristigen Zeithorizont gibt es viele qualitativ hochwertige Unternehmen, die es wert sind, gekauft zu werden, solange sie noch im Preis gesunken sind. Hier sind fünf von ihnen.

1. Cohu Semiconductor

Die Halbleiterindustrie produziert die fortschrittlichen Computerchips, die unsere Alltagselektronik wie Smartphones und sogar die digitalen Funktionen in unseren Autos antreiben. Da sich das Leben immer weiter in die digitale Welt verlagert, wird der Halbleitersektor auch in Zukunft ein heißer Kandidat sein, und Cohu (WKN: 856506, 2,10 %) ist eine Aktie, die man langfristig kaufen sollte.

Das Unternehmen stellt selbst keine Chips her, aber es liefert Prüf- und Handhabungsgeräte an die größten Hersteller der Welt, die für den Herstellungsprozess entscheidend sind. Diese Geräte dienen dazu, Fehler zu erkennen, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Endprodukte den Endverbraucher erreichen und gleichzeitig die Produktion und die Effizienz aufrechterhalten wird.

Cohu ist ein Zwerg in der Halbleiterindustrie mit einer Bewertung von nur 1,4 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 887 Mio. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,45 US-Dollar. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 8 gehandelt, was einem Abschlag von 65 % gegenüber dem iShares Semiconductor ETF entspricht. Das bedeutet, dass sich die Cohu-Aktie fast verdreifachen müsste, um mit dem breiteren Sektor gleichzuziehen.

2. C3.ai: Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der transformativsten Technologien der Neuzeit. Sie ist in der Lage, Vorhersagen auf der Grundlage von Datenbergen zu treffen und komplexe Aufgaben in kürzester Zeit zu erledigen, für die Menschen sonst Tage oder sogar Wochen brauchen würden. C3.ai (WKN: A2QJVE, 4,96 %) ist ein Vorreiter in diesem Sektor und entwickelt vorgefertigte, anpassbare Anwendungen für künstliche Intelligenz, die von 14 verschiedenen Branchen (und mehr) genutzt werden.

C3.ai hat vor Kurzem einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium im Wert von 500 Mio. US-Dollar über fünf Jahre abgeschlossen, um die Einführung von KI in der Bundesregierung zu beschleunigen. In der Privatwirtschaft hat C3.ai mehrjährige Verträge mit Öl- und Gasriesen wie Shell und Baker Hughes abgeschlossen, die die Anwendungen von C3.ai zur Vorhersage von Anlagenausfällen und zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes durch Effizienzsteigerung einsetzen.

Aber vielleicht unterstreicht nichts die Qualität der Technologie des Unternehmens so sehr wie die Zusammenarbeit mit den Technologieführern Microsoft und Google von Alphabet, die mit C3.ai zusammenarbeiten, um die Cloud-Dienste für ihre Kunden zu verbessern.

Die Aktie von C3.ai wird derzeit mit einer Marktbewertung von nur 1,9 Mrd. US-Dollar gehandelt, während das Unternehmen über 1 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in der Bilanz hat. Das bedeutet, dass die Investoren das KI-Geschäft mit nur 900 Mio. US-Dollar bewerten, obwohl das Unternehmen in diesem Jahr 252 Mio. US-Dollar Umsatz erwartet und 469 Mio. US-Dollar an verbleibenden Leistungsverpflichtungen hat, die sich in der Regel im Laufe der Zeit in Umsatz umwandeln. Einfach ausgedrückt: C3.ai wird im Moment zu einem Schnäppchenpreis gehandelt.

3. Tenable: Cybersicherheit

Cybersicherheit ist für viele im Management ein wichtiges Thema, da sie immer mehr der Vermögenswerte ins Internet verlagern müssen, was die Bedrohungslandschaft verändert hat. In einer Anfang 2021 durchgeführten Umfrage des Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG stuften 500 CEOs das Cybersecurity-Risiko als die größte Bedrohung für ihr Unternehmen ein. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach proaktiven Technologien wie Bedrohungserkennung und Schwachstellenmanagement geführt, und Tenable (WKN: A2JQRT, 4,17 %) steht dabei an vorderster Front.

Die Schwachstellenmanagement-Plattform Nessus des Unternehmens ist die Nummer 1 bei den wichtigsten Kennzahlen, darunter Akzeptanz, Abdeckung und Genauigkeit. Sie wurde mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen und ist in 30.000 Unternehmen im Einsatz, wo sie die Nutzer vor mehr als 68.000 Schwachstellen und Sicherheitsrisiken (CVEs) schützt – die höchste Zahl in der Branche.

Tenable erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von über 541 Mio. US-Dollar, und das Wachstum des Unternehmens wird von den Kunden mit den höchsten Ausgaben bedingt, die einen jährlichen Vertragswert von über 100.000 US-Dollar haben. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Kunden in dieser Kategorie um 54 % pro Jahr auf heute 1.095 Unternehmen gestiegen. Dies unterstreicht den steigenden Bedarf an proaktiven Cybersecurity-Tools bei größeren Unternehmen, und Tenable ist gut positioniert, um sie zu bedienen.

Ein zusätzlicher Bonus ist, dass von den 16 Analysten an der Wall Street, die die Tenable-Aktie beobachten, kein einziger empfiehlt, sie zu verkaufen.

4. Upstart Holdings

Upstart Holdings (WKN: A2QJL7, 7,22 %) ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Geld von Banken erhält, indem es ihnen Kredite gewährt. Das Kreditgeschäft hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Die meisten Finanzinstitute verlassen sich immer noch auf das FICO-Scoring-System, um die Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer zu beurteilen. Das Problem ist, dass FICO nur einen sehr eingeschränkten Blick auf die finanzielle Situation einer Person bietet – zumindest im Vergleich zu dem, was Upstart entwickelt hat.

Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um mehr als 1.600 verschiedene Kriterien zu bewerten und den Kreditgebern einen umfassenderen Einblick in die Kreditwürdigkeit eines Kunden zu geben. Das Beeindruckende daran ist, dass es in 70 % der Fälle eine sofortige Entscheidung treffen kann, während menschliche Prüfer Wochen brauchen, um so viele Daten zu analysieren. Das Ergebnis ist großartig für Kreditgeber, und Upstart schätzt, dass es die Ausfallraten um bis zu 75 % reduziert.

Das Wachstum des Unternehmens ist rasant. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um 264 % auf 849 Mio. US-Dollar und übertraf damit sogar die eigene Prognose von 500 Mio. US-Dollar. Aber Upstart ist auch profitabel und hat im letzten Jahr einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,37 US-Dollar erwirtschaftet, eine Steigerung von 930 % gegenüber 2020. Ein großer Teil der zukünftigen Leistung könnte durch den kürzlich erfolgten Einstieg in das lukrative Segment der Autokredite erzielt werden, was man genau beobachten sollte.

Da die Upstart-Aktie im Zuge des brutalen Ausverkaufs im Technologiesektor um satte 75 % gefallen ist, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um einzusteigen.

5. Meta Platforms: Das Metaversum

Vielleicht ist kein Teilbereich des Technologiesektors derzeit interessanter als das Metaversum. Die virtuelle Welt gilt als die nächste Generation der sozialen Interaktion und verspricht unzählige Möglichkeiten für Wirtschaft und Handel.

Von allen Unternehmen, die versuchen, das Metaverse zu entwickeln, ist keines besser aufgestellt als Meta Platforms (WKN: A1JWVX, 3,12 %), denn das Unternehmen verfügt über ein enormes Budget und ist mit über 2,9 Milliarden monatlich aktiven Nutzern auf Facebook, Instagram und WhatsApp führend in der Social-Media-Branche.

Meta will die Grundlagen für das Metaverse schaffen, was bedeutet, dass es die Kontrolle und die Preissetzungsmacht über die darin stattfindenden Transaktionen haben könnte. Das Unternehmen investiert massiv in das Projekt: Allein im Jahr 2021 verbrannte das Segment Reality Labs 10 Mrd. US-Dollar für die Entwicklung, was die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog. Aber da Meta in diesem Jahr voraussichtlich 132 Mrd. US-Dollar Umsatz machen wird, ist diese Investition nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das gilt vor allem, wenn man sich die Größe des Metaversums vor Augen führt, das nach einigen Schätzungen bis 2030 einen Wert von 1,6 Billionen US-Dollar haben könnte. Und da Meta ein hochprofitables Unternehmen ist, kann es sich leisten, geduldig zu sein – und das gilt auch für die Investoren.

Tatsächlich erwirtschaftete Meta im Jahr 2021 einen Gewinn von 13,77 US-Dollar pro Aktie, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 entspricht. Das ist 53 % billiger als das 30-fache KGV des Nasdaq 100 Index, was bedeutet, dass die Meta-Aktie sich verdoppeln müsste, um mit dem breiteren Tech-Sektor gleichzuziehen.

Das bedeutet, dass Meta eine langfristige Wachstumschance in einer spannenden Branche bietet, und das im Moment zu einem großen Preisnachlass gegenüber dem Markt.

