Tech-Aktien stürzen ab – ist es Zeit zu kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Palo Alto Networks":

Viele Tech-Aktien haben im letzten Jahr den breiteren Markt übertroffen, da die Pandemie und die Stay-at-home-Trends viele Cloud-, E-Commerce-, Fintech- und Gaming-Unternehmen zu defensiven Investitionen machten. Diese Unternehmen waren von der Pandemie isoliert, und einige von ihnen generierten sogar ein sich beschleunigendes Wachstum während der Krise.

Allerdings haben viele dieser erfolgreichen Aktien im letzten Monat ihren Glanz verloren, da die Investoren von Wachstumsaktien zu Value-Aktien wechselten. Lass uns sehen, warum diese Rotation viele Tech-Aktien vernichtet hat und ob Investoren nach Schnäppchen in diesem angeschlagenen Sektor suchen sollten.

Warum stürzen die Tech-Aktien ab?

Die Investoren rotieren aus drei Hauptgründen aus den wachstumsstarken Tech-Aktien.

Erstens: Viele dieser Aktien wurden zu unhaltbaren Bewertungen gehandelt. Es ist generell riskant, mehr als das 20-fache des Umsatzes für ein unprofitables Unternehmen zu bezahlen, aber diese überzogenen Kurs-Umsatz-Verhältnisse wurden während der Pandemie zum “neuen Normal”.

Zweitens machen steigende Impfraten Aktien in anderen angeschlagenen Sektoren – wie Einzelhandel, Reisen und Energie – billiger im Verhältnis zu ihrem Wachstum, da mehr Geschäfte wieder öffnen. In der Zwischenzeit werden Tech-Aktien, die während der Pandemie stark gestiegen, mit harten Vergleichen im Jahresvergleich konfrontiert sein, wenn die Krise vorbei ist.

Zu guter Letzt lassen die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie die Anleiherenditen ansteigen. Insbesondere der rasante Anstieg der 10-jährigen Treasury-Rendite, die vor kurzem die Marke von 1,7 % überschritten hat, veranlasst Investoren dazu, mehr der Aktien zu verkaufen und mehr der Barmittel in staatlich gesicherten Anleihen zu parken.

Es folgt, was mit Zoom Video Communications

(WKN:A2PGJ2) und Shopify (WKN:A14TJP) passiert ist, die beide ein solides Wachstum während der Pandemie generierten, als die Rendite der 10-jährigen Treasury in diesem Jahr stieg.

QUELLE: YCHARTS

Beide Unternehmen werden sich in einer Welt nach der Pandemie harten Vergleichen stellen müssen. Die Menschen könnten sich weniger auf die Videokonferenz-Tools von Zoom verlassen, wenn sie zur Arbeit und zur Schule zurückkehren, und weniger Unternehmen könnten Online-Shops mit Shopify eröffnen. Infolgedessen werden beide Unternehmen in diesem Jahr zwangsläufig ein langsameres Wachstum erzielen, aber ihre Aktien werden immer noch mit hohen Kurs-Umsatz-Verhältnissen gehandelt.

Umsatzwachstum (im Jahresvergleich) Jüngstes

Steuerjahr Laufendes Geschäftsjahr (geschätzt) KUV-Verhältnis

(laufendes Geschäftsjahr) Zoom 326 % 45 % 24 Shopify 86 % 39% 31

DATENQUELLE: YAHOO FINANCE, 30.03.

Daher würde ich nicht empfehlen, eine dieser wachstumsstarken Aktien zu kaufen, bis sich ihre Bewertungen abgekühlt haben.

Konzentriere dich stattdessen auf die günstigeren Tech-Aktien.

In diesem Umfeld macht es mehr Sinn, zwei andere Arten von Tech-Aktien zu kaufen.

Erstens, “reife Tech”-Unternehmen wie Oracle (WKN:871460) und Cisco Systems (WKN:878841), die beide mit dem 15-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt werden, sollten dem Abschwung widerstehen. Beide Unternehmen generieren ein langsames Wachstum, aber ihre Aktien sind billig, sie zahlen höhere Dividendenrenditen als 10-jährige Schatzanleihen und sie sollten in einer Welt nach der Pandemie schneller wachsen, da die Unternehmenskunden ihre Ausgaben wieder erhöhen.

Zweitens sind Marktführer, die ein zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum generieren, nicht von Stubenhockertrends abhängig sind und zu vernünftigen Bewertungen gehandelt werden, immer noch kaufenswert. Es mag schwierig erscheinen, Unternehmen zu finden, die alle drei Kriterien erfüllen, aber salesforce.com (WKN:A0B87V) und Palo Alto Networks (WKN:A1JZ0Q) passen in diese Kategorie.

Salesforce, ein Cloud-Service-Riese, der erwartet, seinen Jahresumsatz bis zum Geschäftsjahr 2026 zu verdoppeln, wird mit dem nur 50-fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem achtfachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt. Analysten erwarten, dass Palo Alto Networks, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, seinen Umsatz in diesem Jahr um 23 % steigern wird – und die Aktie sieht mit dem 45-fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem Siebenfachen des diesjährigen Umsatzes ebenfalls relativ günstig aus.

Im Moment sollten Investoren immer noch sowohl nach Value- als auch nach Wachstumsaktien im gesamten Tech-Sektor suchen, aber Hyper-Growth-Aktien meiden, die im letzten Jahr überdurchschnittliche Renditen erzielten und zu überhöhten Bewertungen gehandelt werden.

Eine Kohorte, die man im Moment jedoch komplett meiden sollte, ist die chinesische Tech-Branche. Viele dieser Unternehmen, darunter auch Alibaba, mögen im Verhältnis zu ihrem Wachstum billig erscheinen. Allerdings setzen Chinas Kartellbehörden viele dieser Top-Unternehmen zu Hause unter Druck, da sie auch in den USA von einem Delisting bedroht sind.

Ist es an der Zeit, Tech-Aktien zu kaufen?

Investoren sollten immer einen Teil ihres Portfolios Tech-Aktien zuweisen, da es nicht sehr schlau wäre, große Wachstumstrends wie 5G-Netzwerke, künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter und die Cloud langfristig zu ignorieren.

Die Jagd nach den wachstumsstärksten Aktien um jeden Preis wird in diesem Jahr jedoch nicht funktionieren, da der Markt wieder beginnt, nachhaltiges Wachstum und Bewertungen zu priorisieren. Mit anderen Worten, es ist immer noch die richtige Zeit, um Tech-Aktien zu kaufen – aber Investoren sollten bei der Auswahl selektiver sein, da wir in einen post-pandemischen Markt eintreten.

The post Tech-Aktien stürzen ab – ist es Zeit zu kaufen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für die Post-Covid Ära

Auch die Coronakrise hat mal ein Ende. Für diese Phase sind einige Unternehmen besonders gut gerüstet.

Unsere Analysten sind von drei Unternehmen begeistert, und denken, dass sie fantastische Investitionen für die Post-Covid Ära sind. Und dass viele Anleger die Aktien noch gar nicht auf dem Radar haben.

Alles Infos zu diesen Top-Aktien kannst du jetzt hier gratis herunterladen



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 01.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd, Palo Alto Networks, Salesforce.com, Shopify und Zoom Video Communications.

Motley Fool Deutschland 2021