TechX unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Übernahme von Handelssignalplattform CryptoBuddy

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 27. April 2021. TechX Technologies Inc. (CSE: TECX, OTC: TECXF, FRA: C0B1) („TechX“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien in Wachstumsbranchen gerichtet ist, einschließlich Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien, freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Abkommen (das „endgültige Abkommen“) unterzeichnet hat, um über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Bull Market Media Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung