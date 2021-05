TechX unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Mobilum, einem Gateway für digitale Wallets und Zahlungstechnologie

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC – 26. Mai 2021 – TechX Technologies Inc. („TechX“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TECX) (OTC: TECXF) (FWB: C0B1:FF), ein Unternehmen, das sich auf Zukunfts-Technologien wie Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine definitive Übernahmevereinbarung (die „Vereinbarung“) zur Übernahme von 100 % der Anteile an Mobilum OÜ („Mobilum“) für 16.000.000 C$ unterzeichnet hat.

Mobilum, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung