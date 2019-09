TechQuartier gibt die Zusammenarbeit mit Fraunhofer Venture und Europas führendem Wissenschafts-Inkubator AHEAD bekannt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Frankfurt am Main (ots) -Fraunhofer Venture, die Technologietransferabteilung derFraunhofer Gesellschaft, Europas größte Forschungseinrichtung fürangewandte Wissenschaften, kooperiert mit dem FrankfurterInnovationszentrum TechQuartier. Ziel ist, unternehmerische Workshopsund Veranstaltungen durchzuführen und einen Marktzugang für neueTechnologien und Ideen zu schaffen."Fraunhofer ist eines der stärksten Deep-Tech-Kraftwerke Europas.Diese Zusammenarbeit bringt unserem Netzwerk solide Teams mitvielversprechenden Technologien, die dazu beitragen, über unsereUnternehmen eine Verbindung zum Markt herzustellen", sagt ThomasFunke, Co-Direktor im TechQuartier. "Ihre Vision, greifbareInnovationen zu entwickeln, die das Leben der Menschen beeinflussen,passt perfekt zu der Mission des TechQuartiers."Ein Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf demFraunhofer-Technologietransferprogramm AHEAD. Ziel des von FraunhoferVenture geleiteten Fraunhofer-Flaggschiffprogramms ist es, zukünftigeGeschäftsmodelle und Startup-Teams rund um die Fraunhofer-Technologieaufzubauen. Während ihrer Inkubation bei AHEAD müssen dieseVenture-Teams, wie alle anderen Startups, ihre Konzepte undGeschäftsmodelle auf dem Markt validieren. Diese Brücke wird durchdie Zusammenarbeit erleichtert."Fraunhofer ist daran interessiert, Unternehmenspartner zu haben,die praxisnah helfen und ihr Know-how, ihre Marktzugangsmöglichkeitenund ihr Netzwerk in ihren jeweiligen Branchen teilen können.", sagtThorsten Lambertus, Initiator und Leiter des Tech-Transfer ProgrammsAHEAD. "Dies gibt den AHEAD-Teams wichtige Impulse, insbesondere imHinblick auf die Identifizierung von Marktbedürfnissen undunterstützt die Teams bei der Entwicklung des richtigenProdukt-/Anwendungs- und Geschäftsmodells. Die Programme und dasNetzwerk von TechQuartier werden unsere bestehende Brücke zum Marktbereichern."Darüber hinaus ermöglicht diese Zusammenarbeit den AHEAD-Teams dendirekten Zugang zur lokalen Startup-Community durch die raum- undbranchenspezifischen Netzwerkveranstaltungen und Workshops vonTechQuartier.Über Fraunhofer VentureFraunhofer Venture ist eine zentrale Abteilung derFraunhofer-Gesellschaft und ein Partner für Gründer, Start-ups,Fraunhofer-Institute, Industrie und Investoren. Durch den Zugang zuFraunhofer-Technologien, Infrastruktur und Know-how mit mehr als 6800Patentfamilien bietet es Start-ups die Möglichkeit, ihre Produkteschneller und besser am Markt zu etablieren.Das Leistungsspektrum von Fraunhofer Venture umfasst dieallumfassende Unterstützung und Beratung von der Idee bis zurInbetriebnahme, die Unterstützung bei der Suche nachFinanzierungslösungen bis hin zu einem möglichen Verkauf desUnternehmens. Die verschiedenen Entwicklungsprogramme undZusatzleistungen wirken unterstützend.Über TechQuartierTechQuartier ist ein 2016 gegründetes und in Frankfurtbeheimatetes Start-up Hub, eine Cross-Industry Innovationsplattform.Inzwischen hat sich TechQuartier als lokales FinTech Clusteretabliert und ist der Referenzpunkt für lokale Start-ups, die wachsenmöchten und für Unternehmen, welche nach Möglichkeiten zurZusammenarbeit und der vollen Ausschöpfung ihres Potentials suchen.TechQuartier bietet eine komplette Innovationserfahrung mitflexiblen Coworking Spaces an verschiedenen Standorten,Accelerator-Programmen, Community Events, Matchmaking mit Unternehmenund Investoren sowie Zugang zu einem internationalen Netzwerk vonPartner Hubs. Weitere Informationen finden Sie hier:https://techquartier.com.>> Read the press release onlinePressekontakt:Hugo Paquin,Marketing Manager, TechQuartierEmail: paquin@techquartier.comPhone: +49 178 218 4576FRAUNHOFER VENTURELui Herz M.Sc.Email: lui.herz@zv.fraunhofer.dePhone: +49 (0) 89 / 1205-4538http://www.fraunhoferventure.deOriginal-Content von: TechQuartier, übermittelt durch news aktuell