TechQuartier & Global Insurtech Roadshow vereinbaren Kooperation zum Ausbau des InsurTech-Ökosystems / Die internationale Konferenz findet zum zweiten mal in Frankfurt statt, Partnerland ist Israel

Frankfurt am Main (ots) - Am 19. Und 20. März 2019 kehrt dieGlobal InsurTech Roadshow ("GIR19"), eine der wenigen internationalenStartup-Konferenzen mit Schwerpunkt Earlystage-InsurTechs, für seinezweite Auflage nach Frankfurt zurück. Organisiert vom FrankfurterTechQuartier als neuem Anker-Partner fokussiert sich dieZwei-Tages-Veranstaltung auf den Pitch junger internationalerInsurTechs-Gründer um den Goethe InsurTech Award, zahlreichePanel-Diskussionen renommierter Experten sowie gezieltes Networkingzwischen Insidern, Disruptoren, Versicherern oder Investoren. DieVeranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des HessischenWirtschaftsministers.Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz wird der neue Länder-Fokusauf Israel sein. Während 2018 Singapur und das asiatischeInsurTech-Ökosystem im Vordergrund standen, stellen sich 2019insbesondere junge Startups aus Israel sowie der große israelischeAccelerator "InsurTech Israel" mit seinem Gründer und CEO KobiBendelak vor. Der Präsident der Israelischen Versicherungsaufsicht,Dr. Moshe Bareket wird die regulatorische Fragestellungen im Umgangmit InsurTechs darstellen und beleuchten.Zu den weiteren prominenten Rednern und Teilnehmern der Konferenzzählen unter anderem EIOPA-Chairman Gabriel Bernardino,BaFin-Vizepräsident Dr. Frank Grund, die InsurTech Pioniere JulianTeicke (wefox), Dr. Christopher Oster (Clark), Dr. Claudia Lang(CommunityLife), Nick Sühr (Kasko), Sebastian Langrehr(Friendsurance), Dr. Robin Kiera (digitalscouting), Lukas Jaworski(Friday) oder Erik Abrahamson (Digital Fineprint). WesentlicheThemenbereiche der Expertenpanels werden Cyberversicherung,Blockchain und Künstliche Intelligenz sein."Wir versuchen, extrem junge und innovative internationaleInsurTechs auf die Bühne zu bringen. Dies ist unser speziellerAnsatz. Wir suchen Earlystager zwischen Seeding und pre-A, die - imIdealfall - bei uns in Frankfurt ihren ersten öffentlichen Auftritthaben", so Dr. Moritz Finkelnburg, Gründer und Chairman der GlobalInsurTech Roadshow. "Natürlich wird unsere Veranstaltung auch inZukunft ihren einzigartigen universitären und familiären Charakterbehalten. Wir wollen in dieser besonderen Atmosphäre nachhaltigeKontakte zwischen Entscheidern der Old-Economy und den jungenKreativen ermöglichen, digitales Verständnis schaffen und Netzwerkeetablieren."Wie in 2018 rechnen die Veranstalter auch bei der kommendenVeranstaltung mit Startups aus über 20 Ländern und mehrerenKontinenten, die sich vor der versammelten Versicherungsszene undüber 30 Versicherern präsentieren.Eine zentrale Rolle für die zukünftige Ausrichtung undOrganisation der Global InsurTech Roadshow spielt das FrankfurterTechQuartier (TQ). Der 2016 gegründete Startup- und Innovations-Hub,an dem heute die Goethe Universität, die TU Darmstadt, die StadtFrankfurt sowie das Land Hessen über die WiBank beteiligt sind, istauch offizieller Fintech Hub des Bundeswirtschaftsministeriums. Nebenseinem starken Engagement in der lokalen Startup-Szene liegt eine derHauptaufgaben des TQ darin, Schnittstelle zwischen Unternehmen desFinanzsektors und dem digitalen Ökosystem zu sein."Wir freuen uns, die kommende Global InsurTech Roadshow zubegleiten. Nach intensiver Aufbauarbeit der Frankfurter FinTech-Szenein den vergangenen beiden Jahren bietet sich mit der Veranstaltungeine ausgezeichnete Gelegenheit, den Schulterschluss mit derVersicherungsbranche zu suchen und unsere Erfahrungen und BestPractices für die InsurTech-Szene zu öffnen", so Sebastian Schaefer,Managing Director des TechQuartier. Unser Ziel ist es, den Austauschbeider Industrien zu fördern und den etablierten Unternehmen mitihren Mitarbeitern eine Anlaufstelle für den Beginn ihrer digitaljourney zu bieten.Weitere Informationen, Übersicht über Jury, Moderatoren und Rednersowie Bewerbungen über: www.gir19.comPressekontakt:Hugo PaquinMarketing manager, TechQuartierHead of Media Relations, Global InsurTech RoadshowTel # : +49 - 178 - 21.84.576Email : paquin@techquartier.comDr. Moritz FinkelnburgInsurTech Advisor, TechQuartierFounder & Chairman, Global InsurTech RoadshowTel # : +49 - 173 - 53.91.606Email : finkelnburg@techquartier.com