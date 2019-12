TechMah Medical & LimaCorporate erhalten erste 510k-Zulassung für Smart SPACE-Digitaltechnologie

Udine, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporate freut sich, die FDA510K-Zulassung für Smart SPACE Shoulder 3D Planner & 3D Positioner bekannt zugeben. Smart SPACE ist eine innovative digitale Plattform, die von TechMahMedical in Zusammenarbeit mit LimaCorporate entwickelt wurde, das im vergangenenJahr einen Meilenstein-basierten Akquisitionsvertrag abgeschlossen hat. TechMahwurde 2014 von Dr. Mohamed Mahfouz, Professor of Biomedical Engineering an derUniversität Tennessee, gegründet.Die Plattform bietet Chirurgen intuitive, chirurgengesteuerte Softwarelösungenfür die präoperative 3D-Planung und 3D-Positionierer für die intraoperativePositionierung. In einem zweiten Schritt wird die Plattform intraoperativechirurgische Führungssysteme integrieren, die die Schulterarthroplastikvereinfachen und Präzision in der personalisierten Patientenversorgung schaffensollen.Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Smart SPACE und bietetLimaCorporate die Möglichkeit, erstklassigen Hardware, wegweisende3D-Drucktechnologien und jetzt auch proprietäre und patentgeschützte Software zukombinieren. Die vollständige Implementierung von Smart SPACE gilt fürSchulter-, Hüft- und Kniearthroplastik."Mit diesem ersten wichtigen Schritt sind wir auf dem besten Weg, wesentlichdazu beizutragen, wie die orthopädische Chirurgie heute mit digitalenTechnologien und Hardware in den Händen des Chirurgen umgesetzt wird",kommentierte Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate.Informationen zu LimaCorporateLimaCorporate ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das rekonstruktive undmaßgeschneiderte orthopädische Lösungen für Chirurgen anbietet, die mit denHerausforderungen der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen konfrontiertwerden. LimaCorporate mit Firmensitz in Italien engagiert sich für dieEntwicklung innovativer Produkte und Verfahren, damit Chirurgen die beste Lösungfür jeden einzelnen Patienten auswählen können. Die Produktpalette vonLimaCorporate umfasst Revisionen großer Gelenke und primär Implantate sowieKomplettlösungen für Extremitäten, einschließlich Fixierung.Informationen zu TechMah MedicalTechMah Medical LLC ist ein Technologieunternehmen, das sich auf orthopädischeLösungen spezialisiert hat. Wir entwickeln innovative Anwendungen, die dieErfahrung von Patienten und Ärzten während des gesamten Gelenkersatzprozessesverbessern sollen. Unser Firmensitz befindet sich in Knoxville, Tennessee, undunser Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren ist bestrebt, Qualität undEffizienz durch Anpassung zu verbessern.Weitere Hinweise zum Unternehmen finden Sie auf limacorporate.com(http://www.limacorporate.com/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpgPressekontakt:Limacorporate S.p.A.T: +39-0432-945511E: info@limacorporate.comStefania AntonuttiMarcom Manager+39-366-6163444stefania.antonutti@limacorporate.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128513/4463525OTS: Limacorporate S.p.A.Original-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell