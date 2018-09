Tecan schliesst angekündigte Übernahme von NuGEN ab

Männedorf (awp) - Der Laborausrüster Tecan hat die Übernahme des US-Unternehmens NuGen Technologies per Ende August abgeschlossen. Ab dem 1. September werde NuGEN in der Jahresrechnung von Tecan im Geschäftssegment Life Sciences Business konsolidiert, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Tecan hatte die Akquisition Mitte August angekündigt. NuGen ist laut den Angaben ein Anbieter sogenannter Genom-Sequenzen-Reagenzien (NGS), welche das Tecan-Management als neues ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten