Tecan Aktie: Überproportionaler Gewinnanstieg

Tecan blickt aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage optimistisch in die Zukunft. Im 1. Halbjahr legte der Umsatz um 8% zu, was mit Blick auf die von Großaufträgen begünstigte Vorjahresperiode eine starke Leistung darstellte. Dabei hat sich die Marge im Zuge von Effizienzsteigerungen, geringeren akquisitionsbedingten Kosten sowie der Steuerreform in den USA verbessert. So stieg der Gewinn überproportional um 12% auf 29,2

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.