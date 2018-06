TecDax unter Druck: Einzelwerte mit extremen Verlusten – dies ist eine Einstiegschance

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Am Freitag ging es an verschiedenen Märkten deutlich bergab. Vor allem der TecDax war schwach (ISIN: DE0007203275). Ist dies das Ende der Rallye? Nein, meinen Analysten. Die massiven Abschläge waren Gewinnmitnahmen nach vorhergehenden Kursrekorden. So verloren Aktien wie Wirecard, Nordex und Co. etwa 5 %.

Zudem gelten Technologie-Aktien in den USA als sehr hoch bewertet. Dennoch sind die charttechnischen Zeichen weiterhin bestens. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.