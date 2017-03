TecDax: Die TOP-und FLOP-Aktien in Kalenderwoche 10 (Evotec, SMA, Wirecard, Sartorius, Pfeiffer, Dialog Semicon, Nordex, Siltronic, Stratec, Nemetschek)

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

hier geht die Post ab! Anders als die anderen Deutschen Aktienindizes schießt der TecDax gerade durch die Decke. Mehr als 2 Prozent Wochengewinn lässt auf mehr hoffen. Damit notiert Deutschlands Technologiewerteindex nunmehr auf seinem höchsten Stand.

Die Top 5 in der letzten Woche

Eine Kaufempfehlung von der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 9,50 Euro verschafften Evotec in der letzten Woche ein deutliches Kursplus von über 13 Prozent. Die Analysten sehen aufgrund der breiten Aufstellung des profitablen Geschäftsmodells viel Potential. Dadurch könne das Unternehmen unter anderem die Erforschung von Wirkstoffen besser finanzieren.

Der Kauf der Citi Prepaid Card Services eröffnet Wirecard neue Möglichkeiten. Grund genug die Aktie mit einem „Buy“ zu titulieren. So jedenfalls sieht die Commerzbank die aktuelle Situation. Das Kursziel wurde auf 65 Euro belassen. Die Aktie gewinnt in der Woche mehr als 6,6 Prozent.

1. Evotec AG +13,31 %

2. SMA Solar +12,85 %

3. Sartorius AG +8,02 %

4. Wirecard AG +6,67 %

5. Pfeiffer Vacuum +4,55 %

Die Flop 5 in der letzten Woche

Bei Nordex geht es auch in der zehnten Kalenderwoche weiter bergab. Aus charttechnischer Sicht sieht es hier gar nicht gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs bald einstellig sein könnte, erhöht sich mit jeden negativen Tag. Nachdem die Prognose des Windturbinenbauers zurückgefahren wurde, ergreifen die Anleger die Flucht. Erst im Jahr 2018 soll es nach Unternehmensmeldungen wieder bergauf gehen. Trotz einer sehr guten Performance des TecDax kann die Aktie von Nordex hier nicht mithalten. Das Papier notiert auf Wochensicht über 2 Prozent im Minus.

1. Dialog Semiconductor -4,29 %

2. Nordex SE -2,23 %

3. Siltronic AG -1,45 %

4. Stratec Biomedical AG -1,28 %

5. Nemetschek SE -0,33 %

Ein Beitrag von Tobias Jauck.