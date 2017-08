TecDax-Kandidat Isra Vision legt weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Spezialmaschinenbauer und TecDax-Kandidat Isra Vision wächst dank einer hohen Nachfrage in Amerika weiter kräftig.



In den ersten neun Monaten stieg der Erlös um elf Prozent auf 93,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Der Gewinn vor Steuern kletterte um zwölf Prozent auf 18 Millionen Euro. Damit liegt das Unternehmen auf Kurs, das Ziel eines zehnprozentigen Umsatzplus' im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen. Die Marge soll dabei mindestens stabil bleiben.