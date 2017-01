TecDAX- erneute Diskrepanz zwischen TecDAX und DAX? (Medigene, Evotec, Morphosys, SMA Solar)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Mitte Dezember habe ich im Rahmen eines Artikels auf den TecDAX-Index hingewiesen. Das Besondere am TecDAX zu diesem Zeitpunkt war, dass der deutsche Leitindex DAX, aus der markttechnischen Perspektive bereits einen Ausbruch aus einem relevanten Widerstand vollzogen hatte, der TecDAX aber nicht. Dieser relevante Preisbereich befand sich zu dem Zeitpunkt bei 1.750 Punkten. Hier bestand aus meiner Sicht also, und unter den anderen gegebenen Marktumständen, Nachholpotential. Kurze Zeit später brach der TecDAX tatsächlich aus und verzeichnete seit dem, bis dato einen Wertgewinn von 4,4 %. Der DAX-Index verzeichnete seit dem, bis dato 2,61 %. Aber das ist noch nicht alles. Im Laufe der Wochen, überwand der TecDAX einen weiteren relevanten Widerstand, nämlich die abfallende Trendlinie, die das Allzeithoch aus 2015 und das tiefere Jahreshoch aus 2016 mit einander verbindet und damit den großen Korrekturtrend markiert. Seit dem Überwinden dieser Trendlinie, die bei 1.805 Punkten verläuft, gilt die Korrektur somit, aus der markttechnischen Perspektive als beendet.

Das Allzeithoch ist greifbar nahe

Warum ich die Analyse wieder aufgreife kann ich Ihnen sagen. Mir fällt wieder einmal eine Diskrepanz zwischen dem DAX-Index und dem TecDAX-Index auf technischer Basis auf. Der TecDAX-Index ist von seinem Allzeithoch nur noch 2,83 % entfernt, während der DAX-Index noch mehr als 7,00 % aufwerten müsste, um das Allzeithoch bei 12.405 Punkten zu erreichen. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, sollte sich die Januar-Rally weiter fortsetzen, dass der TecDAX sein Allzeithoch eher erreicht als der DAX-Index, bevor es zu einer Korrektur kommt.

