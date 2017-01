TecDAX dackelt dem DAX hinterher! (Wirecard, Dialog Semiconductor, GFT Technologies, ADVA Optical, SMA Solar, RIB Software, SLM Solutions, Cancom, S&T)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Lieber Leser,

wir haben es bereits schon mal erwähnt, dass es Phasen gibt, in denen der TecDAX dem DAX-Index quasi „hinterherdackelt“. Das ist in dem Sinne gemeint, dass der Technologie-Index der Entwicklung im Hauptindex zwar prinzipiell folgt, aber von der aktuellen Gesamtmarktstärke weniger profitiert als sein großer Bruder. In der Regel holt es der kleine Bruder jedoch nach. Daher bietet der TecDAX in solchen Phasen besonders für kurzfristig orientierte Trader gute Chancen.

Berichtssaison für Tech-Stocks läuft an

Dieses Hinterherdackeln ist besonders während der Berichtssaison erkennbar. Das hat auch einen Grund. Technologiewerte entfalten erst dann ihre volle Stärke, sobald die meisten Tech-Stocks berichtet haben und vorzugsweise Erwartungen übertroffen werden. So beispielsweise auch geschehen im vergangenen Jahr im Rahmen der Quartalsberichte im Oktober.

In dieser Woche stehen wieder die Zahlen für Apple und andere Tech-Stocks an. Der NASDAQ-Index auf Futures-Basis hat in den letzten beiden Tagen bereits in Erwartung dieses Ereignisses mehr als 1,0 % zugelegt. Sollten die sogenannten Estimates (Schätzungen) erneut im Durchschnitt übertroffen werden, könnte der TecDAX mit dem US-Markt einen zusätzlichen Push bekommen und so dem DAX näher auf die Pelle rücken. Anders sieht es natürlich aus, wenn Schätzungen untertroffen werden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse