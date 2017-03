TecDAX: Der bessere Leitindex!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

bereits vor einiger Zeit haben wir ironisch argumentiert, dass der TecDAX-Index der eigentliche deutsche Leitindex ist. In jeder Ironie verbirgt sich jedoch auch ein Stückchen Wahrheit und diese darf der TecDAX nun aktuell erneut unter Beweis stellen. Während der DAX-Index seine berühmt berüchtigten Seitwärtskapriolen schlägt, und das bereits seit mehreren Tagen, könnte der TecDAX Index heute den dritten Tag in Folge auf Höhe eines neuen Allzeithoch (seit 2000) schließen. Damit bestätigt der deutsche Technologiesektor die relative Stärke des Nasdaq-Index in den USA. Hingegen schwächelt der Dow Jones Index aktuell deutlich.

Ausbruch bestätigt

Damit aber schließt der TecDAX Index nun über der von uns anvisierten Trendlinie, die der Index in der vergangenen Woche bereits überschritt, und bleibt nach unten hin gut unterstützt. Das Ausbruchniveau liegt aktuell zwischen 1.940-1.950 Punkten. Das nächste technische Ziel könnte, wie wir ebenfalls bereits in der vergangenen Woche angedeutet haben, zwischen 2.040-2.050 Punkten liegen. Das schließt eine mögliche Korrektur natürlich nicht aus. Vor allem, wenn der US-Markt nun zunehmend Schwäche zeigt.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.