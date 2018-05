TecDAX aktuell: Medigenes Supercoup

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Der TecDAX startet schwach in die Handelswoche. Aktuell notiert der TecDAX bei 2.765 Punkten (14:00 Uhr). Verglichen mit dem Stand vom Handelsschluss am vergangenen Freitag hat der deutsche Tech-Index um -0,5 % nachgegeben. Unmittelbar nach Handelsbeginn stürzte der TecDAX bereits um -0,62 % ab. Derzeit scheint es dem TecDAX schwer zu fallen an die starke Kursentwicklung der letzten Wochen anzuknüpfen.

Ein Beitrag von Johannes Daut.