TecDAX | Wirecard und der nächste Schritt zum Bankenkiller

28.11.2019 - Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ist der exklusive Payment-Partner für den Start von SwatchPAY! in Deutschland und Österreich. Mithilfe der mobilen Bezahllösung boon können Nutzer die jetzt vorgestellte Reihe aus sechs Uhren von Swatch für das einfache, kontaktlose Bezahlen nutzen. Ein weiterer - bestimmt nicht der bedeutendste, aber doch wichtiger - Schritt zu einem umfassenden Paymentserviceangebot. Alles was die boon planet-Anwendung als vollständigen Girokontoersatz in ihrer Reichweite erhöht oder neue Nutzer erschließt, kann nur hilfreich sein, um den Banken Geschäft abzujagen. Und mit der Smart-Swatch zu bezahlen ist schon - so würde man wohl sagen - "hipp". Genau das, was man braucht, um auch ein eigentlich langweiliges Pflichtprodukt wie ein Girokonto zu platzieren mit den vielfältigen neuen Ertragsmöglichkeiten, die Wirecard vor Augen hat.

Und so funktioniert’s: Über die App boon auf ihrem Smartphone bekommen Uhren-Besitzer eine virtuelle Mastercard, die in der SwatchPAY!-App als Zahlungsmittel hinterlegt wird. Sie kann über eine Kreditkarte oder per Überweisung aufgeladen werden. Das kontaktlose Bezahlen wird damit denkbar einfach: Wird die Uhr an ein entsprechendes Terminal im Geschäft gehalten und ist ein Signalton zu hören, ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Da die benötigte Energie vom Terminal geliefert wird, funktioniert dieser Vorgang anders als beim Smartphone sogar bei leerer Batterie. Wie alle herkömmlichen Swatch-Modelle sind auch die SwatchPAY!-Uhren bis 30 Meter Tiefe wasserfest. Das macht sie beispielsweise zu idealen Begleitern und Bezahlmöglichkeiten im Schwimmbad. Das klassische Portemonnaie kann künftig in solchen Situationen daheim bleiben.

„Wir freuen uns ‚The coolest way to pay – SwatchPAY!’ jetzt auch nach Deutschland und Österreich zu bringen“, so Carlo Giordanetti, Creative Director von Swatch. „Nie war es bequemer, immer und überall mit der Uhr am Handgelenk zu zahlen. Die neue Art des Payments ist sicher, unkompliziert und dabei noch ausgesprochen stylish – eben typisch Swatch!“

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Group Business Development bei Wirecard, sagt: „Mobile Zahlmethoden werden immer beliebter und seit langer Zeit treiben wir diese Entwicklung voran. Dass sich Swatch für die Umsetzung seiner SwatchPAY!-Strategie exklusiv auf Wirecard als Technologiepartner verlässt, zeigt unsere Führungsposition in diesem Bereich. Für die Nutzer unserer beliebten App boon eröffnen sich mit den neuen SwatchPAY!-Uhren nun noch mehr Möglichkeiten, unkompliziert und sicher zu bezahlen.“

UND NATÜRLICH GIBT AUCH DER CEO SEINEN KOMMENTAR AB, Markus Braun heute Morgen auf Twitter: "With its open platform approach and smooth UX, @boon_official is a perfect partner for such a strong brand like @Swatch" {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Auch wenn Wirecard in Zukunft die reinen Paymentservices in ihrem Gesamtumsatzanteil relativ zurückfahren will, sind diese die Basis für Wirecards Erfolg und für Wirecard die Basis, um die Mehrwertdienste weiterentwickeln zu können und direkt einer großen Zahl von Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also wird man sich bei Wirecard technisch auf den Black Friday (und den wahrscheinlich kaum weniger wichtigen Cyber Monday) vorbereiten, um ein Vielfaches der sonst üblichen Zahlungsvorgänge abzuarbeiten. Das man dazu in der Lage ist, hat man am Singles Day gesehen und erwartet "man" natürlich auch von einem FinTech, das den Kinderschuhen schon längst entwachsen ist. Leider auch bei der Bewertung.

In Erwartung eines lukrativen Tages twittert der CEO Markus Braun von Wirecard bereits: "Chinese #SingleDay already hit records. We are expecting #BlackFriday to get even bigger."

