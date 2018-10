TecDAX | Wirecard rockt jetzt auch Lateinamerika

Mit der neuen mPOS-Lösung (mobile Point-of-Sale) können jetzt alle Händler in Brasilien sofortige Karten- und Mobile-Payment-Zahlungen vor Ort entgegennehmen. Hierdurch verbessert sich das Kundenerlebnis, und die Notwendigkeit von Bargeld entfällt.

Die neue Lösung bietet Vorteile sowohl für Händler als auch für Kunden. Zehntausende Online-Händler von Wirecard können nun in Brasilien auf der Stelle Kartenzahlungen annehmen. Diese Lösung lässt sich an eine Vielzahl von Branchen anpassen und öffnet Wirecard daher den Zugang zu einer breiten potenziellen Zielgruppe. Konsumenten profitieren fortan von mehr Möglichkeiten, per Karte zu bezahlen, was schnelle und stressfreie Transaktionen ermöglicht.

Wirecard bietet schon jetzt Zahlungslösungen für kleinere, örtliche Händler in Brasilien, einschließlich Geldtransfer und Features zum Bezahlen von Rechnungen. Da ein großer Teil der brasilianischen Bevölkerung kein Bankkonto besitzt, haben derartige Lösungen dazu beigetragen, die in Brasilien herrschende Lücke bei der finanziellen Integration weiter zu schließen. Die neue mPOS-Lösung kann das Potenzial von Kartenzahlungen in Brasilien voll für sich nutzen. Wirecards Lösung zielt nämlich darauf ab, Händlern eine kosteneffektive Möglichkeit zu bieten, das Spektrum der von ihnen akzeptierten Zahlungsmethoden zu erweitern. Dies wird sich positiv auf ihr Geschäft auswirken und den Bedürfnissen ihrer Kunden entgegenkommen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Sandra Meermann Hying, Board Member in Brasilien und EVP Sales Operations bei Wirecard, meint: „Wir sind stolz darauf, Händlern im ganzen Land diese mPOS-Lösung anbieten zu können. Die Lösung ist nicht nur weitreichend, da sie sowohl kleineren als auch größeren Händlern eine mobile Checkout-Möglichkeit bietet, sondern stellt auch eine willkommene Innovation für beide Seiten des Transaktionsprozesses dar. Händler ebenso wie Verbraucher können jetzt vollkommen bargeldlos und mobil sein. Wir freuen uns sehr, hiermit die Digitalisierung von Zahlungen in Lateinamerika weiter voranzutreiben.“

Aktuell (19.10.2018 / 08:31 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +5,50 EUR (+3,27 %) bei 173,50 EUR.