TecDAX | Wirecard macht nächsten Schritt

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) , der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, bietet ab jetzt die Integration von Click and Collect-Features über die Wirecard-Plattform an.

Händler können somit auf die wachsende Nachfrage nach echten Omnichannel-Kauferlebnissen reagieren. Mit dieser Erweiterung des Ökosystems an Mehrwertleistungen für digitale Bezahllösungen hilft Wirecard Einzelhändlern, die durchschnittlichen Verkaufszahlen deutlich zu steigern. Händler, die Click and Collect-Services bereits integriert haben, berichten von einem durchschnittlichen Wachstum der Online-Verkäufe von bis zu 30 Prozent.

Mit der neuen Click and Collect-Lösung reagiert Wirecard auf aktuelle Markttrends. Laut der Befragung von Internet Retailer im Mai 2018 haben bereits 62 Prozent der Verbraucher in den USA im vergangenen Jahr ein Produkt online erworben und im Ladengeschäft abgeholt. Darüber hinaus besagt das kürzlich veröffentlichte Global Pulse of the Online Shopper Survey von UPS, dass 66 Prozent der Konsumenten bei der Retoure eines Artikels im Geschäft einen zusätzlichen Kauf getätigt haben.

„Einzelhändler müssen signifikant mehr Kanäle bereitstellen, um ihre Kunden dort zu erreichen, wo auch immer sie sich für den Kauf eines Produkts entscheiden – ganz gleich ob in einem Onlineshop, in einer Mobile App oder im Laden“, sagt Sreelekha Sankar, EVP Payment & Risk bei Wirecard. „Die Wirecard-Plattform ermöglicht Händlern die Unterstützung von Omnichannel-Lösungen wie Click and Collect. Einzelhändler kreieren so ein positives und nahtloses Einkaufserlebnis für ihre Kunden. Dies ist ein wichtiger Faktor in der Kundenbindung.“

Während Verbraucher ein nahtloses und einheitliches Kauferlebnis über verschiedene Kanäle und Bezahlmethoden hinweg voraussetzen, ist es für Händler eine Herausforderung, die diversen Kanäle im Hintergrund miteinander zu vereinen. Die digitale Plattform von Wirecard schließt diese Lücken, indem sie die Transaktionen aller Kanäle in einer einzigen Plattform zusammenführt. Jede Transaktion wird mit einer individuellen Identifikationsnummer versehen. Händler haben so die Möglichkeit, die Zahlung über einen Kanal zu akzeptieren und den Verkauf über einen anderen Kanal abzuschließen, sofern Kunden dies wünschen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wirecard veröffentlichte kürzlich seine Vision 2025, die sich auf zwei Kernbereiche fokussiert: Erstens eine beschleunigte Konvergenz und die Ermöglichung von Omnichannel-Handel über eine einzige Plattform. Zweitens die Weiterentwicklung innovativer datengestützter Mehrwertleistungen, die auf Wirecards Digital Payment Ecosystem aufbauen und zu einer verbesserten Conversion Rate führen. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Vision einer digitalen Plattformökonomie. Sie ermöglicht Kunden und Partnern die Verbesserung ihrer Kundenserviceleistungen und im Gegenzug die Steigerung ihrer eigenen Absätze.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}