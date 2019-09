TecDAX | Wirecard greift in Singapur zu

24.09.2019 – Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) und die Paradise Group, eine der beliebtesten Restaurantketten in Singapur, optimieren die digitalen Zahlungsprozesse für Kunden des Gastronomen. Mit dieser Kooperation wird Wirecard alle Kredit- und Debitkartentransaktionen in Singapur über eine Unified POS-Lösung abwickeln. Kunden in Singapur werden von mehr Flexibilität und Zahlungsoptionen einschließlich per QR-Code profitieren. Gemeinsam ermöglichen die Paradise Group und Wirecard eine State-of-the-Art Customer Journey.

Mit über 100 Filialen in ganz Asien ist die Paradise Group eine der beliebtesten Restaurantketten in Singapur, die für ihre innovativen und einzigartigen Gastronomiekonzepte bekannt ist. Zu den Marken der Restaurantgruppe gehören unter anderem Taste Paradise, Beauty in The Pot und Paradise Dynasty. Die Kette hat Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Indonesien, China, Japan, Hongkong, Taiwan, den Philippinen und Myanmar.

„Wir freuen uns sehr, dass die Paradise Group uns als ihren bevorzugten Zahlungspartner ausgewählt hat", sagt Alson Lau, Head of Business Development APAC bei Wirecard. „Dies ist ein Beweis für unsere Kompetenz im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs in der Lebensmittel- und Getränkebranche und unser Verständnis der wechselnden Anforderungen der Händler sowie der Konsumenten. Wir sind stolz darauf, unsere Zahlungstechnologie bei der Paradise Group einzusetzen, damit ihre Kunden von größerer Flexibilität und Auswahl profitieren können, wenn sie in einem der Restaurants in Singapur speisen".

„Unsere Kunden nutzen heute zunehmend kontaktlose Zahlungsmethoden, und es ist wichtig für uns, sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, schnell, einfach und mit ihrer bevorzugten Payment-Methode zu bezahlen“, sagt Lin Sifang, Senior Marcom Manager bei der Paradise Group. „Als Pionier in der Zahlungsabwicklung ist Wirecard der ideale Partner für uns, um das reibungslose Payment-Erlebnis zu bieten, das den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Dank der digitalen Plattform von Wirecard sind wir in der Lage, unseren Workflow zu optimieren, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und damit auch das Kundenerlebnis. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Wirecard beim globalen Ausbau unseres Geschäfts.“

