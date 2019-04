TecDAX | Wirecard gewinnt Japans größte Fluggesellschaft als neuen Kunden

eine führende asiatische Fluggesellschaft und mit 54 Millionen Passagieren jährlich Japans größte Fluggesellschaft, als neuen Kunden für digitalisierte Zahlungsprozesse gewonnen. Mit der neuen, bargeldlosen Lösung erhalten ANA-Passagiere an ausgewählten europäischen Flughäfen eine schnelle und komfortable Entschädigung für verspätete oder ausgefallene Flüge. Wirecard stellt ANA eine markenkonforme, digitale Kartenlösung zur Verfügung, die mit den passenden Beträgen aufgeladen und an die Fluggäste verteilt werden kann.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

ANA betreibt 80 internationale und 118 nationale Routen und verfügt über eine Flotte von 260 Flugzeugen. Mit Sitz an den Flughäfen Tokio-Narita und Tokio-Haneda fliegt ANA derzeit 22 Länder an. Im schnell wachsenden Geschäft des Flugverkehrs ist Kundenservice von zentraler Bedeutung. Mit seinen digitalen Karten für die Fluggastentschädigung nutzt Wirecard sein Know-how im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs, um einem wichtigen Anspruch der Flugreisenden gerecht zu werden.

Das anfängliche Angebot gilt für ausgewählte europäische Flughäfen, die von ANA angeflogen werden. ANA ist Mitglied der Star Alliance und Partner renommierter europäischer Fluggesellschaften. ANA profitierte von dem jüngst jährlich wachsenden internationalen Fluggastaufkommen und von einer starken Nachfrage aus Japan. Für das Geschäftsjahr 2017 verzeichnete ANA einen Anstieg der Umsätze mit internationalen Passagieren um 15,6 Prozent, was einem Zuwachs von 625 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

„Die gute Betreuung unserer Kunden hat für uns oberste Priorität, und bei Flugreisen sind Störungen manchmal leider unvermeidbar“, sagt Masahiko Dan, SVP EMEA Marketing & Sales bei ANA. „Deshalb begrüßen wir die innovative Lösung von Wirecard, die es uns ermöglicht, Passagiere schneller und effizienter zu entschädigen. Darüber hinaus werden die Fluggäste von der Flexibilität der Kompensationskarten profitieren, die nach eigenem Ermessen verwendet werden können.“

„Die Lösung passt perfekt zu unserer Strategie, weltweit eine bargeldlose und digitalisierte Gesellschaft zu schaffen“, sagt Jörg Möller, EVP Sales Travel bei Wirecard. „Dank unserem hochmodernen Kartenmanagement konnten wir diese Karten problemlos an die spezifischen Bedürfnisse von ANA anpassen. Wir freuen uns, ANA, einer führenden und modernen Fluggesellschaft, unsere maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen.“

Die Karten sind eine komfortable und innovative Lösung sowohl für die Fluggesellschaft als auch für die betroffenen ANA-Passagiere. Die Karten können von den Mitarbeitern der Fluggesellschaft schnell aufgeladen werden, was Zeit und Verwaltungskosten spart. Passagiere, die in der Vergangenheit Bargeld oder eingeschränkt einsetzbare Gutscheine erhalten hätten, bekommen stattdessen digitale Karten, die sie in Geldautomaten, am POS und für Online-Einkäufe verwenden können.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die Karten lassen sich mit der innovativen, von Wirecard selbstentwickelten Anwendung so einrichten, dass ihre Eigenschaften für jedes Unternehmen individuell angepasst werden können. So kann der Kunde beispielsweise festlegen, dass seine Karten an bestimmten Verkaufsstellen akzeptiert werden, ob Transaktionsgebühren erhoben werden und in welchen Ländern sie verwendet werden dürfen. Wirecard konfiguriert die Karten entsprechend, so dass der Kunde eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung erhält.

