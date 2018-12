TecDAX | Wirecard gewinnt Global Player als Neukunden

der weltgrößte Online-Wholesale-Marktplatz, sind eine Partnerschaft eingegangen, um digitale Zahlungen außerhalb Chinas zu ermöglichen. DHgate ist die führende chinesische B2B- und B2C-E-Commerce-Plattform. Sowohl Geschäfts- als auch Endkunden können Waren direkt vom Hersteller für einen günstigeren Preis als im Einzelhandel beziehen. Wirecard bietet Camel Financial, dem exklusiven Partner von DHgate im Bereich Finanzlösungen, künftig Acquiring-Lösungen. Damit wird eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden für Waren akzeptiert, die auf der DHgate-Plattform angeboten werden.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

DHgate wird von 1,6 Millionen Anbietern weltweit genutzt und vernetzt sie mit mehr als 10 Millionen Unternehmenskunden sowie mehr als 16 Millionen Endverbrauchern in über 230 Ländern und Gebieten. DHgate ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Einzelhändler weltweit ausgerichtet und bietet eine Komplettlösung für Unternehmen, die einen globalen Kundenmarkt erreichen wollen. DHgate umfasst das gesamte Ökosystem von internationaler Logistik bis hin zur Zahlung. Im Ergebnis werden damit die Markteintrittsbarrieren für kleine und mittelständische Unternehmen gesenkt, um global zu expandieren.

Mehr als 30 Millionen verschiedene Produkte sind auf DHgate verfügbar, wobei eine breite Auswahl an Kategorien abgedeckt wird: Kleidung und Accessoires, Computer und Netzwerktechnik, Unterhaltungselektronik, Spielzeug und Hobby, Gesundheit und Beauty, Auto und vieles mehr. DHgate verzeichnet alle drei Sekunden eine Transaktion. Zusätzlich zu den Zahlungslösungen unterstützt Wirecard zukünftig Camel Financial mit Kredit- und Factoring-Dienstleistungen.

Juanita Lee, Director of Global Partnerships bei Camel Financial: „Wir freuen uns über die neue Kooperation mit Wirecard, weil wir stets bestrebt sind, die finanziellen Bedürfnisse unserer E-Commerce- und Handelskunden in jeder Hinsicht zu erfüllen. Unsere Integration in das Wirecard-Ökosystem und seine technische Infrastruktur erlaubt es uns, die Erwartungen unserer Kunden auch zukünftig immer wieder zu übertreffen und ein noch offeneres und eng verbundenes internationales Handelsnetzwerk zu schaffen."

Georg von Waldenfels, EVP Group Business Development bei Wirecard, kommentiert: „Wir sehen ein großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit Camel Financial und in der Integration unserer digitalen Lösungen in DHgate, eine der führenden E-Commerce-Plattformen weltweit. Als führender Anbieter digitaler Finanztechnologie sind wir stolz, unsere Lösungen Millionen von Anbietern und Händlern auf der DHgate-Plattform zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Camel Financial weitere Dienstleistungen für DHgate und andere chinesische und internationale E-Commerce-Webseiten zu entwickeln.“

