TecDAX | Wirecard geht WizzAir

Wirecard bietet ab sofort neben Zahlungsakzeptanz auch Zahlungsabwicklung über die IT-Plattform von Navitaire, einem Unternehmen von Amadeus, an. Damit profitiert Wizz Air als erster Low-Cost-Carrier von den flexiblen Omnichannel-Services von Wirecard über die Navitaire-Plattform, die für ein nahtloses Buchungserlebnis sorgt. Mit der Erweiterung der strategischen Zusammenarbeit stärkt Wirecard seine Position im Bereich der Low-Cost-Airlines, beginnend mit Wizz Air als erstem gemeinsamen Kunden.

Für Verbraucher sind Low-Cost-Carrier (LCC) in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer beliebten Alternative zu traditionellen Linienfluggesellschaften geworden. LCC ist der am schnellsten wachsende Markt im europäischen Luftfahrtsegment. Von 2007 bis 2016 stiegen die Low-Cost-Flüge um 61 Prozent von 5.200 Flügen pro Tag auf rund 8.400 Flüge.

In den letzten 14 Jahren hat sich Wizz Air zum größten Low-Cost-Carrier in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Mit bisher mehr als 180 Millionen Fluggästen steigerte die börsennotierte Fluggesellschaft ihr Passagieraufkommen in den letzten 12 Monaten um 20 Prozent. Wizz Air bietet derzeit mehr als 600 Routen in 44 europäischen Ländern in Europa und darüber hinaus an. Mit Hilfe seines ständig wachsenden Streckennetzes demokratisiert Wizz Air den Flugverkehr dank der Kombination von günstigen Tarifen und einem hervorragenden Reiseerlebnis an Bord.

Eckart Reiche, VP Sales Airlines bei Wirecard, sagt: „Low-Cost-Carrier haben ein großes Wachstumspotenzial. Deshalb werden wir unsere Position in diesem Segment weiter ausbauen. Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Wizz Air kontinuierlich zu erweitern, um sie mit unserer Expertise im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs zu unterstützen".

Andràs Sebők, Head of Fleet Acquisition and Corporate Finance bei Wizz Air, ergänzt: „Nach zwei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit, freuen wir uns, die Kooperation mit Wirecard durch Navitaire zu erweitern, indem wir auf deren langjährige Erfahrungen im Bereich der digitalen Finanztechnologie in der Airline-Industrie zurückgreifen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein High-Tech-Zahlungserlebnis zu bieten, das die Bedürfnisse unserer wachsenden digitalen Zielgruppen auch in Zukunft erfüllt.“

Aktuell (06.12.2018 / 10:09 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -4,90 EUR (-3,63 %) bei 129,95 EUR.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

