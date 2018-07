TecDAX | Wirecard erweitert Kooperation mit größtem brasilianischem Kosmetikunternehmen

Diese neuen Features bieten umfassendere technologische, skalierbare Einblicke für Händler auf Online-Marktplätzen, was den Privatunternehmern eine bessere finanzielle Kontrolle ermöglicht und den Kunden ein verbessertes Einkaufserlebnis bietet. Die aktualisierte Version umfasst eine Spanne von Mehrwertfunktionen wie die Möglichkeit von Teilzahlungen, automatische Rückerstattungen, Banktransfers, Finanzabgleiche und vieles mehr. Erfahrungen mit anderen Händlern zeigen, dass sich Conversion-Rates und Händlerzufriedenheit durch Einführung dieser neuen Funktionen deutlich verbessern lassen.

Murillo Boccio, Naturas Chief Digital Officer, sagt: „Die Unterstützung von Wirecard war für die Entwicklung von Natura im brasilianischen E-Commerce-Bereich unerlässlich. Mit dem neuen Analyse- und digitalen Finanz-Tool von Wirecard können unsere Beraterinnen und Berater ihr Finanzmanagement einfacher denn je verbessern.“

Igor Senra, CEO bei Wirecard Brazil, fügt hinzu: „Wir freuen uns, den brasilianischen E-Commerce-Markt mit unseren digitalen Finanztechnologie-Lösungen zu stärken – alles über eine einzige Plattform. Natura wird jetzt von neuen technologischen Ressourcen profitieren, um Beraterinnen und Berater in Brasilien zu bedienen.”

Natura ist mit mehr als 1,7 Millionen Beratern Marktführer im Direktvertrieb in Brasilien und gehört zu Natura & Co, einem Zusammenschluss der Marken Natura, The Body Shop und Aesop. Brasilien spielt eine wichtige Rolle im Direktvertriebssegment: Das Land verzeichnet 5 Prozent der weltweiten Verkäufe und nimmt in diesem Segment insgesamt den sechsten Platz ein. 2017 hat die Branche laut Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (abevd) 45,2 Milliarden Brasilianische Real mit 4,1 Millionen aktiven Privatunternehmern umgesetzt.

Natura und Wirecard arbeiten seit 2014 zusammen, und in dieser Zeit hat Natura bereits mehrmals zusätzliche Features in Anspruch genommen. Jetzt profitiert Natura von allen von Wirecard Brazil angeboten E-Commerce-Features.

Aktuell (12.07.2018 / 11:07 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,95 EUR (+1,32 %) bei 149,70 EUR.



Chart: Wirecard AG | Powered by GOYAX.de

