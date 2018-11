TecDAX | Wirecard erwartet mehr

Auf Basis externer Prognosen und unter Berücksichtigung der geografischen und branchenspezifischen Ausrichtung der Wirecard AG, geht das Management in den für die Wirecard relevanten Märkten von einem Wachstum von 16 bis 17 Prozent im Jahr 2018 aus. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 entwickelte sich das für Wirecard relevante Marktwachstum analog zu dieser Prognose. Die Wirecard AG erreichte ihre operativen Ziele und steigerte die Zahl der großen und mittelgroßen Kunden auf rund 40 Tausend. Die Anzahl der Kleinstkunden beträgt rund 225 Tausend.

Im Kerngeschäft konnte die Zusammenarbeit mit zahlreichen Bestandskunden ausgebaut werden. Neue Kunden und Partner kamen aus allen Industrien und Branchen hinzu. So wurden im oder nach dem Berichtszeitraum zahlreiche neue Geschäftsvereinbarungen wie etwa mit TeleClinic, Fortress, Reading, Aston Villa, Moonrise, Weizmann Forex, Elo7, Kyivstar, Advanon, Olympus, Villeroy & Boch, Reise Bank, Afirme, Qatar Airways, SES-imagotag, Air Namibia, Allianz Prime, Mercateo Unite, Sodexo, TransferWise, Crédit Agricole Payment Services, Mizuho Bank, Playa Games, Travel Easy, FedEx Express, Fitbit, E M P, Garmin, Gameforge, Denizen (BBVA), Pflanzen-Kölle, Mammut, Google Pay, Genting Cruise Lines, Australian Federation of Travel Agents, reifen.com, Visa, Mastercard, Breuninger, Giuseppe Zanotti, MCM, ENIO, Telenor, T-Systems, Isuzu, Natura, SAP, EZ-Link, Cheers, Viessmann, comdirect, Gebr. Heinemann, Wirelane, Krämer, IKEA, Jet Airways, Q Versicherung, Cognigy, RHB Bank, Continental, DIHK, PVH/ TOMMY HILFIGER und CALVIN KLEIN, KaDeWe Group, Möbel Inhofer, TAV, Petrol/ MBI und Spendit geschlossen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen stieg innerhalb der ersten neun Monate 2018 um 44,2 Prozent auf 90,2 Mrd. EUR (9M/ 2017: 62,5 Mrd. EUR).

In diesem Zeitraum erhöhte sich der Konzernumsatz um 41,4 Prozent auf 1,4 Mrd. EUR (9M/2017: 1,0 Mrd. EUR). In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 38,0 Prozent auf 395,4 Mio. EUR (9M/2017: 286,6 Mio. EUR).

Im dritten Quartal 2018 erhöhten sich die Umsatzerlöse im Konzern um 34,8 Prozent auf 547,1 Mio. EUR (Q3/2017: 405,9 Mio. EUR). Das EBITDA stieg um 36,3 Prozent auf 150,1 Mio. EUR (Q3/2017: 110,1 Mio. EUR).

Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich im 9-Monatszeitraum 2018 um 48,5 Prozent auf 250,2 Mio. EUR (9M/2017: 168,5 Mio. EUR).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) belief sich auf 310,1 Mio. EUR. Der Free-Cashflow stieg um 42,0 Prozent auf 257,3 Mio. EUR (9M/2017: 181,2 Mio. EUR).

Die Gebührenerlöse aus dem Kerngeschäft der Wirecard AG, der Akzeptanz und Herausgabe von Zahlungsmitteln sowie damit verbundener Mehrwertdienste, stehen zumeist in Relation zu den abgewickelten Transaktionsvolumina. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 belief sich das Transaktionsvolumen auf 90,2 Mrd. EUR (9M 2017: 62,5 Mrd. EUR), dies entspricht einem Wachstum von rund 44 Prozent.

Das Transaktionsvolumen innerhalb Europas wuchs um rund 21 Prozent auf 45,2 Mrd. EUR (9M 2017: 37,3 Mrd. EUR), das Volumen außerhalb Europas stieg um rund 78 Prozent auf 45,0 Mrd. EUR (9M 2017: 25,3 Mrd. EUR).

Die Entwicklung in den einzelnen Zielbranchen verlief dabei durchweg positiv mit zahlreichen Neukundenabschlüssen. Der Bereich der Konsumgüter verzeichnete ein Plus von rund 40 Prozent auf 43,3 Mrd. EUR (9M 2017: 31,0 Mrd. EUR), Digitale Güter ein Plus von rund 50 Prozent auf 30,2 Mrd. EUR (9M 2017: 20,1 Mrd. EUR) und Reise und Transport ein Plus von rund 46 Prozent auf 16,7 Mrd. EUR (9M 2017: 11,4 Mrd. EUR).

Wirecard CEO Dr. Markus Braun sagt: "Wir erwarten sowohl für das vierte Quartal 2018 als auch für das kommende Geschäftsjahr 2019 eine starke Beschleunigung des Geschäfts."

Ausblick

Der Vorstand erwartet für das letzte Quartal in 2018 eine weiterhin sehr gute Geschäftsentwicklung, ihm sind keine maßgeblichen Veränderungen zu der im Geschäftsbericht ausführlich beschriebenen Prognose der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen bekannt. Der Vorstand erhöht gleichzeitig seine EBITDA-Prognose für das verbleibende Geschäftsjahr 2018 auf eine Bandbreite zwischen 550 Mio. EUR und 570 Mio. EUR (vorherige Prognose: zwischen 530 Mio. EUR und 560 Mio. EUR).

Wirecard ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing and Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken.

Aktuell (14.11.2018 / 08:04 Uhr) notieren die Aktien der Wirecard AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,85 EUR (+0,54 %) bei 157,80 EUR.